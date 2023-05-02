Психолог указала на самые опасные ошибки родителей

Когда дело ведет к разводу, люди в большинстве случаев находятся в несколько неуравновешенном состоянии. В этот момент они думают, как посильнее отомстить друг другу, и совсем забывают о том, как это может отразиться на психике ребенка. Психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс» дала несколько советов родителям, чей брак рушится.

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«В ситуации развода надо суметь успокоиться, стабилизироваться самостоятельно или при помощи психолога. Необходимо, чтобы ребенок знал, что мама и папа больше не дружат, но они все так же сильно его любят. Важно, чтобы ребенок понимал, что его вины в разводе родителей нет, у него будет свободный доступ к обоим родителям, он сможет с ними общаться без препятствий», – пояснила эксперт.

Также взрослым важно не говорить плохо друг о друге, чтобы не настраивать ребенка ни против мамы, ни против папы. Для стабилизации его психики – чтобы он был уверен в себе и в дальнейшем смог создать собственную семью, решиться на родительство – необходимо создать фундамент, который, к сожалению, зачастую и выбивают из-под ног разводящиеся мать и отец.

«Потом могут быть такие проблемы, что человек не может долго жениться или выйти замуж, происходят постоянные разводы – в зависимости от того, где у ребенка произошла травматизация. Но нет ситуаций, из которых не выйти. Если травма уже получена, ребенка вовремя нужно показать детскому психологу – с ним поработают, и все процессы перестроятся», – добавила Наумова.