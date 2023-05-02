Искать компромисс: как уговорить подростка поехать на дачу

Постарайтесь учитывать интересы ребенка.

© WomanHit.ru

Майские праздники открывают для многих семей дачный сезон, а летом за город отправляются почти в каждые выходные. Родители и старшее поколение семьи проводят время на даче с удовольствием, нравится на природе и маленьким детям. Но подростки обычно куда менее сговорчивы. Стоит ли уговаривать юного члена семьи отправляться на дачу и как это сделать?

Видео дня

Почему подростки отказываются ехать за город

Многим родителям кажется, что их дети саботируют выезд на дачу просто из-за лени, ведь там заставят работать на грядках. Но иногда причины лежат гораздо глубже. Во-первых, в подростковом возрасте ребенок пытается доказать, что он больше не зависит от мнения родителей так, как еще пару лет назад. Протест против поездки на дачу — попытка дистанцироваться, показать, что он неподвластен авторитету.

Вторая причина — стадия отрицания. Иногда молодой человек или девушка не могут согласиться с родителями. Они ответят отказом и протестом, что бы вы ни предложили. Зовете на дачу? Конечно, нет! Предлагаете остаться в городе? Значит, отделяете, не любите и пытаетесь обидеть. В этой стадии бесполезно искать логичные причины.

И наконец, у ребенка тоже есть планы и желания. Возможно, он хотел на выходных увидеться с другом, сходить на тренировку или просто выспаться. Не забывайте о том, что ваш чадо — отдельная личность.

Как уговорить подростка поехать на дачу

Для начала обсудите планы на праздники или выходные, сделайте это заранее. Так вы узнаете, что у ребенка есть пожелания, и сможете найти компромисс. Может, пригласите друга детей с собой или останетесь на один из выходных дома, чтобы ребенок смог сходить на тренировку, в кино или уделить время себе.

Если такой возможности нет, продумайте, как подросток сможет самостоятельно вернуться домой: может, его отвезут родственники или друзья семьи.