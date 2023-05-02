$79.96-0.5587.66-0.72

Названы причины раннего полового созревания детей

Признаки полового созревания могут проявляться у современных детей с десяти лет, а у девочек даже и раньше, рассказала детский и подростковый психолог Ольга Саламахина. Она и ее коллега, психолог Айгуль Гранд назвали «Ленте.ру» причины этого явления.

Названы причины раннего полового созревания детей
© Lenta.ru

В течение последних 150 лет время наступления полового созревания снижалось у мальчиков и девочек. В XIX веке менструация наступала в 15-17 лет. Сегодня менструация в 12 лет считается нормой, отметила Саламахина.

Видео дня

До сих пор ученые не выявили, по какой именно причине возраст полового созревания снизился, продолжила она. Предполагается, что на это могут влиять наследственность, климатические и экологические условия, питание, заболевания эндокринной системы.

При проявлении первых признаков раннего полового созревания у ребенка, следует проверить его уровень гормонов, чтобы убедиться в отсутствии проблем со здоровьем.

«Родители должны вести себя чутко и тактично, чтобы не напугать ребенка, — говорит психолог. — Случается, что взрослые из-за отсутствия сексуального воспитания травмируют сына или дочь неосторожными фразами».

Саламахина уверена, что родители испытывают чувство стыда в вопросах полового созревания и стремятся избегать разговоров на эту тему. Однако в семь-девять лет пора начинать рассказывать детям про половое созревание и изменения в организме: про менструации, поллюции, волосы на теле, изменения фигуры и голоса у мальчиков, о перепадах настроения и агрессии.

Психолог Гранд добавила, что генетически девочки взрослеют раньше мальчиков, обгоняя их на пару лет. У большинства девочек начало пубертата приходится на тот же период, что у их матерей.

На преждевременном взрослении подростков сказывается не только генетика и особенности организма, но и вседозволенность, считает психолог.

«Современные общественные ценности стерли границы запретов и страха, — отмечает она. — Интернет и гаджеты ускоряют процессы взросления, дети спокойно говорят о сексе. Подростки раньше начинают заниматься им. Подобные процессы неизбежно связаны с течением времени и прогрессом, затрагивающим развитие детей».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий