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Токсиколог Кутушов предупредил об опасном для детей майском цветке

Врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил, что ландыши могут представлять серьезную опасность для здоровья детей. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".

По словам медика, в мае цветут ландыши, и люди часто приносят их домой с рынка или из леса. Однако их можно только нюхать, так как это очень ядовитые растения.

Врач предупредил, что ландыши необходимо ставить подальше от детей: если ребенок выпьет немного воды, в которой они стояли, это может привести к опасному отравлению.

Также может вызвать аллергическую реакцию у детей пыльца березы, ольхи, сосны, ели и ясеня. А, вот, тополиных пух, как отметил токсиколог, не является аллергеном:

"Он переносит на себе споры и пыльцу цветущих растений и пыль – именно они основные аллергены в городе".

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