При какой температуре у ребенка нужно вызывать скорую

Повышение температуры тела у детей младше 3 месяцев выше 38 °С — это повод вызвать бригаду скорой помощи. Об этом рассказала врач Елена Нечаева.

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Также, по словам специалиста, нужно вызвать скорую при повышении температуры тела выше 38.5°С у детей любого возраста, если она сопровождается судорогами, а также если у ребенка в анамнезе диагностированы патология сердца и легких.

При этом она отметила, что зачастую у детей, и тем более у взрослых, повышение температуры даже до 40°С в первые два-три дня на фоне лечения вирусных или, чаще, бактериальных инфекций требует просто применения обильного питья и жаропонижающих. Обычно после приема лекарственным препаратов температура плавно снижается в течение часа, сообщает РИАМО.

В свою очередь педиатр Ольга Татаркина добавила, что при температуре обтирать детей спиртом, уксусом или водкой, потому как эти жидкости испаряются с поверхности тела быстрее, чем вода, а также очень резко понижают температуру, передает ФАН.