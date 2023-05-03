$79.96-0.5587.66-0.72

Родителям напомнили, при какой температуре у ребенка нужно вызывать скорую

Повышение температуры тела у детей младше 3 месяцев выше 38 °С — это повод вызвать бригаду скорой помощи. Об этом рассказала врач Елена Нечаева.

При какой температуре у ребенка нужно вызывать скорую
© Вечерняя Москва

Также, по словам специалиста, нужно вызвать скорую при повышении температуры тела выше 38.5°С у детей любого возраста, если она сопровождается судорогами, а также если у ребенка в анамнезе диагностированы патология сердца и легких.

При этом она отметила, что зачастую у детей, и тем более у взрослых, повышение температуры даже до 40°С в первые два-три дня на фоне лечения вирусных или, чаще, бактериальных инфекций требует просто применения обильного питья и жаропонижающих. Обычно после приема лекарственным препаратов температура плавно снижается в течение часа, сообщает РИАМО.

В свою очередь педиатр Ольга Татаркина добавила, что при температуре обтирать детей спиртом, уксусом или водкой, потому как эти жидкости испаряются с поверхности тела быстрее, чем вода, а также очень резко понижают температуру, передает ФАН.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в комментарии «Вечерней Москве» назвала семь признаков, по которым можно отличить менингит от простуды.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий