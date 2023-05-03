Глубокое дыхание позволит школьникам снять напряжение на ЕГЭ

«Верьте в свои способности, мыслите о себе как об успешном ученике, который готов к сдаче экзамена. Так вы не потеряете самообладание. Если вы начинаете чувствовать напряжение и тревогу, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это уменьшит стресс и улучшит кислородное питание мозга. Избегайте перфекционизма и не сравнивайте себя с другими. Сосредоточьтесь на собственных достижениях и сделайте все возможное, чтобы дать лучший результат», — отметил Идзиковский.