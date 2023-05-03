Психолог Идзиковский: глубокое дыхание позволит школьникам снять напряжение на ЕГЭ
Чтобы уменьшить стресс во время ЕГЭ и улучшить поступление кислорода в мозг, школьникам нужно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Об этом News.ru рассказал психолог Евгений Идзиковский.
По мнению психолога, ученикам также не следует сравнивать себя с другими, лучше — сконцентрироваться на себе и постараться добиться хорошего результата.
«Верьте в свои способности, мыслите о себе как об успешном ученике, который готов к сдаче экзамена. Так вы не потеряете самообладание. Если вы начинаете чувствовать напряжение и тревогу, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это уменьшит стресс и улучшит кислородное питание мозга. Избегайте перфекционизма и не сравнивайте себя с другими. Сосредоточьтесь на собственных достижениях и сделайте все возможное, чтобы дать лучший результат», — отметил Идзиковский.
Если началась паника, ученику стоит посвятить время решению первых, наиболее простых задач, которые помогут почувствовать себя увереннее. Также школьникам посоветовали помнить, что ЕГЭ не позволяет полностью определить будущее. Залогом его успешной сдачи являются умение сосредоточиться и уверенность в собственных знаниях, считает эксперт.
Ранее медицинский психолог Клиники МЕДСИ в Красногорске, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Арина Миллер рассказала «Газете.Ru», что из-за того, что скоро наступят даты сдачи ОГЭ и ЕГЭ, у школьников может возникнуть сильная тревожность.