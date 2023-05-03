Волонтеры-наставники помогают воспитанникам детских домов

С 2015 года благотворительный фонд «Дети наши» ищет и обучает волонтеров-наставников для детей-сирот.

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8 из 10 воспитанников детских домов — подростки, которых уже, скорее всего, не возьмут в приемную семью, а значит, им придется в одиночку начинать самостоятельную жизнь в 16 или 18 лет.

Жизнь в учреждении не способствует будущему благополучию. Дети растут в системе коллективного воспитания, в искусственных условиях, имеющих мало общего с реальностью. Поэтому после выпуска ребята беспомощны: плохо разбираются в межличностных отношениях, не умеют брать ответственность за собственную жизнь, распоряжаться деньгами, вести домашнее хозяйство, планировать свой день, досуг, жизнь. При этом им не у кого спросить совета и получить поддержку. Со всеми взрослыми проблемами они остаются один на один сразу после выпуска. К сожалению, благополучная жизнь у бывших выпускников детдомов чаще исключение, чем правило.

Многие беды и проблемы этих ребят идут от одиночества и беспомощности. От незнания и непонимания самих себя и окружающего мера.

В 2014-м году фонд «Дети наши» провел исследование среди выпускников подшефных учреждений, которое показало, что ребятам, у которых сохранилась связь с родственниками или другими значимыми взрослыми, проще адаптироваться к самостоятельной жизни после выпуска из детского дома.

Пресс-служба

Поэтому в 2015-м году в фонде появилось направление наставничества «Будем вместе». Смысл проекта в том, чтобы подобрать для ребенка персонального волонтера, который со временем станет ему другом, значимым человеком, примером здоровых близких отношений. Наставник дает подопечному так необходимое ему индивидуальное внимание, которого лишены воспитанники детских домов. Какими бы чуткими и добрыми ни были воспитатели и другие сотрудники учреждения, они не могут стать единственным взрослым для всех воспитанников. Кроме того, они выстраивают с ребятами профессиональные, а не личные отношения.

Быть наставником – очень большая ответственность. Это требует времени, эмоций и ресурсности. Но для воспитанников детских домов очень важно, чтобы рядом с ними оказался человек, которому будет не все равно, который поможет и поддержит.

Наставник – это индивидуальный волонтер, который приезжает и общается со «своим» ребенком регулярно на протяжении продолжительного времени. Это не разовый визит, а длительные отношения, которые продолжаются обычно не менее пары лет, пока ребенок готовится к выпуску из детского дома, и еще от года до трех после выпуска.

Со временем в паре «наставник-подопечный» возникают доверительные отношения, настоящая дружба.

Начав общаться с наставниками, ребята по-новому раскрываются, «оттаивают», начинают верить в себя и в людей. Многие впервые получают бесценный опыт искренней дружбы, которая продолжается и после выпуска ребят из детдома.

Фонд «Дети наши» ищет, обучает и подбирает индивидуальных волонтеров-наставников для ребят из детских домов.

Пресс-служба

Чтобы стать наставником, не нужно обладать каким-то определенным набором навыков. Наставники – самые обычные люди самых разных профессий, с самыми разными увлечениями, есть и родители, и бездетные. Важно, чтобы кандидату в наставники было больше 23 лет, он не имел судимостей и психических расстройств.

Сейчас в наставническом проекте фонда «Дети наши» 103 пары и еще 32 воспитанника подопечных фонду детских домов ожидают своего наставника.

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