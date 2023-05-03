Как понять, что ребенку пора сменить школу
Психологи рассказали о моментах, на которые родителям стоит обратить внимание.
Школа может стать довольно большим источником проблем, если родители не вовлечены в жизнь своего ребенка и не в курсе происходящего в стенах учебного заведения. А психологи тем временем предупреждают, что следующие ситуации, которые могут возникнуть в процессе обучения, являются критичными и требуют немедленного вмешательства родителей, а, может, и смены школы.
Шантаж или буллинг
Многие родители уверены, что проблемы, которые возникают у ребенка с его одноклассниками, всегда должны решаться детьми. Тем не менее психологи настаивают, что в некоторых случаях без вмешательства взрослых просто не обойтись. К этим ситуациям чаще всего относятся буллинг и шантаж. Даже если дети в коллективе не наносят вашему ребенку физических повреждений, то психологические травмы, полученные от подобного контакта со сверстниками, могут оказаться куда хуже. Если ваши разговоры с классным руководителем и родителями детей не заканчиваются положительно, стоит задуматься над тем, чтобы сменить учебное заведение. Будьте очень внимательны к своему ребенку и обязательно разговаривайте на тему его отношений с детьми и учителями.
Отношение учителей
Не только одноклассники могут портить жизнь вашего ребенка в стенах школы. Даже взрослые и ответственные люди, такие как учителя, могут нанести серьезную психологическую травму ребенку просто потому, что ребенок чем-то раздражает учителя. Чаще всего проблемы начинаются с неуспеваемости либо поведение ребенка приносят учителю невероятное раздражение. Иногда можно решить непростую ситуацию простым разговором с преподавателем, однако некоторые учителя твердо стоят на своем и часто доходит до откровенных унижений ребенка. Здесь уже ждать нет смысла — начинайте поиск новой школы.
Ребенок не успевает по программе
Но не всегда проблемы возникают в общении — часто менять школу приходится по причине неуспеваемости ребенка по определенной программе. Сегодня родители могут выбрать абсолютно любой уровень обучения — от стандартного до специализированного. Не будем говорить о том, что некоторые родители пытаются исполнить свои детские мечты за счет своего ребенка. Стоит ли говорить, что в большинстве случаев дети просто не тянут выбранную родителями программу. К примеру, у ребенка ярко выраженные творческие способности, однако родители видят своего ребенка математиком, отправляя в специализированную школу. Проблемы начнутся уже в начальной школе при таком подходе. Если вы понимаете, что ребенок не тянет программу и начинаются серьезные проблемы, когда нарушается сон и ребенок постоянно взвинчен, серьезно поставьте вопрос на семейном совете о переводе своего школьника в другое учебное заведение.