Как понять, что ребенку пора сменить школу

Психологи рассказали о моментах, на которые родителям стоит обратить внимание.

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Школа может стать довольно большим источником проблем, если родители не вовлечены в жизнь своего ребенка и не в курсе происходящего в стенах учебного заведения. А психологи тем временем предупреждают, что следующие ситуации, которые могут возникнуть в процессе обучения, являются критичными и требуют немедленного вмешательства родителей, а, может, и смены школы.

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Шантаж или буллинг

Многие родители уверены, что проблемы, которые возникают у ребенка с его одноклассниками, всегда должны решаться детьми. Тем не менее психологи настаивают, что в некоторых случаях без вмешательства взрослых просто не обойтись. К этим ситуациям чаще всего относятся буллинг и шантаж. Даже если дети в коллективе не наносят вашему ребенку физических повреждений, то психологические травмы, полученные от подобного контакта со сверстниками, могут оказаться куда хуже. Если ваши разговоры с классным руководителем и родителями детей не заканчиваются положительно, стоит задуматься над тем, чтобы сменить учебное заведение. Будьте очень внимательны к своему ребенку и обязательно разговаривайте на тему его отношений с детьми и учителями.

Отношение учителей

Не только одноклассники могут портить жизнь вашего ребенка в стенах школы. Даже взрослые и ответственные люди, такие как учителя, могут нанести серьезную психологическую травму ребенку просто потому, что ребенок чем-то раздражает учителя. Чаще всего проблемы начинаются с неуспеваемости либо поведение ребенка приносят учителю невероятное раздражение. Иногда можно решить непростую ситуацию простым разговором с преподавателем, однако некоторые учителя твердо стоят на своем и часто доходит до откровенных унижений ребенка. Здесь уже ждать нет смысла — начинайте поиск новой школы.

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