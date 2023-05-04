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Стоматолог рассказала, почему важно ухаживать за молочными зубами

Ухаживать за молочными зубами нужно с того момента, как у ребенка прорезался первый зуб. Их состояние напрямую зависит от здоровья будущих постоянных зубов.

Стоматолог рассказала, почему важно ухаживать за молочными зубами
© Daily Moscow

Как рассказала «РИАМО» детский стоматолог «СМ-Стоматология» Юлия Жучковская, кариес, который появляется на молочном зубе, при осложнении может повредить будущий постоянный зуб, поскольку их зачатки расположены под молочными зубами.

Кариес является инфекционным процессом, который провоцируют бактерии Streptococcus mutans.

При плохой или неправильной гигиене полости рта ребенок эти бактерии проглатывает с едой или слюной. Это может вызывать проблемы с ЖКТ и даже с сердцем.

Жучковская подчеркнула, что если не ухаживать за временными зубами, то у ребенка может сформировать неправильный прикус. А если не лечить кариес, то ребенок потеряет молочный зуб раньше времени. Это спровоцирует сдвиг соседних зубов и для новых не останется места.

«Еще одна из немаловажных причин ухаживать за молочными зубами – это то, что сформированная с раннего детства привычка ухаживать за полостью рта останется на всю жизнь» Юлия Жучковская Стоматолог

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