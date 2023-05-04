Психолог Соловьева объяснила, чем для ребенка может обернуться участие в шоу «Умнее всех»
Шоу для детей «Умнее всех» и подобные интеллектуальные состязания могут быть опасны для детей. Об этом сообщила доктор психологических наук, клинический психолог высшей квалификационной категории Светлана Соловьева.
По ее словам, такой формат передачи оборачивается для детей сильнейшим стрессом. Их психика попросту не готова к таким соревнованиям, а последствия проигрыша могут стать непредсказуемыми. Например, ребенок рискует столкнуться с ночным энурезом, тиками, заиканием и другими недугами.
«Также это может привести и к психическим заболеваниям: невротическое развитие личности, острый реактивный психоз и так далее», — сообщила Соловьева в беседе с Федеральным агентством новостей.
Специалист считает, что подобные телепередачи с участием детей необходимо запрещать. Их создатели не учитывают моральное напряжение, с которым сталкиваются юные участники.