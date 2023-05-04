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Психолог Соловьева объяснила, чем для ребенка может обернуться участие в шоу «Умнее всех»

Шоу для детей «Умнее всех» и подобные интеллектуальные состязания могут быть опасны для детей. Об этом сообщила доктор психологических наук, клинический психолог высшей квалификационной категории Светлана Соловьева.

Чем для ребенка может обернуться участие в шоу «Умнее всех»
© Слово и Дело

По ее словам, такой формат передачи оборачивается для детей сильнейшим стрессом. Их психика попросту не готова к таким соревнованиям, а последствия проигрыша могут стать непредсказуемыми. Например, ребенок рискует столкнуться с ночным энурезом, тиками, заиканием и другими недугами.

«Также это может привести и к психическим заболеваниям: невротическое развитие личности, острый реактивный психоз и так далее», — сообщила Соловьева в беседе с Федеральным агентством новостей.

Специалист считает, что подобные телепередачи с участием детей необходимо запрещать. Их создатели не учитывают моральное напряжение, с которым сталкиваются юные участники.

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