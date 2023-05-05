7 способов быстро успокоить ребенка

Если с тех пор, как в вашем доме появился долгожданный малыш, вы живете в формате «ни дня без истерик» и сборы на прогулку или совместный поход в магазин превращаются в испытание, эта статья для вас.

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Для начала стоит разобраться, что же такое истерика с точки зрения науки. Да-да, это не просто капризы. В психологии такое поведение определяют как состояние сильнейшего возбуждения нервной системы, связанного с накопившимся психическим напряжением. С ним дети младшего возраста не умеют справляться самостоятельно, навыки переключаться и успокаивать себя у них еще отсутствуют. Поэтому нервная система ребенка вместо постепенного угасания реакции на ситуацию (как это обычно бывает у взрослого человека) выдает, наоборот, ее усиление, переходящее в истерику.

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Зная о таких особенностях развития детской психики, родителям куда легче контролировать себя и не срываться на ребенка в ответ на его истерику. Ведь мы, в отличие от детей, обладаем навыками саморегуляции. Ну а о максимально экологичных (без крика и угроз) способах успокоить чадо мы расспросили психолога сети частных английских детских садов Discovery Диану Бурмистрову.

«Безусловно, каждый случай индивидуален, к ребенку всегда нужно искать свой подход, но есть и вполне универсальный план действий, который поможет не потерять контроль над ситуацией», — говорит магистр психологии и практикующий когнитивно-поведенческий терапевт Диана Бурмистрова.

1. Сохраняйте спокойствие, не вовлекайтесь эмоционально — и вы уже на полпути к успеху.

2. Прежде чем что-то донести до ребенка, установите с ним зрительный контакт, например присядьте на корточки, чтобы быть на уровне ребенка.

3. Находясь на пике истерики, дети перестают слышать и реагировать на слова взрослого, поэтому крайне важно в самом ее начале показать ребенку, что вы понимаете и принимаете его эмоции. Фраза «Я понимаю, что тебе очень обидно, мне жаль, что так получилось», произнесенная искренне, порой творит чудеса.

4. Часто помогает и физический контакт: объятия, поглаживания. Важно: делать это можно только в том случае, если ребенок не сопротивляется!

5. Покажите, что в данный момент вы являетесь островком полной безопасности для ребенка.

6. Попробуйте переключить фокус внимания с внутренних переживаний на физические ощущения. Смените обстановку (можно просто перейти из одной комнаты в другую), предложите попить воды, помыть руки или умыться, меняя температуру воды (прохладная-теплая) или сделать дыхательную гимнастику.

7. В момент угасания истерики (а не на пике) можно попытаться переключить ребенка эмоционально: предложить сделать что-то вместе, поиграть или заняться уборкой (например, если во время истерики ребенок разбросал игрушки по комнате, вы можете немного помочь, но ни в коем случае не делайте это за него). Если напряжение еще осталось, предложите ребенку поиграть с сенсорным материалом (кинетическим песком, пластилином, крупой, водой и т.д.). Помните, что, если предлагать ребенку поиграть на пике слез и крика, ребенок это просто не воспримет.