Врач дала советы, как бороться с экзаменационным стрессом

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, как бороться со стрессом в период сдачи экзаменов.

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Врач отметила, что необходимо наладить режим сна и не пытаться все вызубрить за последние ночи.

— Знания, преподнесенные мозгу в стрессовой ситуации, надолго в нем не задержатся, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Не стоит использовать кофе, энергетические напитки, чтобы взбодриться.

Врач советует накануне экзаменов соблюдать режим, поддерживать полноценное питание, делать легкую зарядку, больше бывать на свежем воздухе. Также необходимо настроиться на хороший результат.

Пробные единые государственные экзамены для московских школьников прошли в апреле. Это помогло им оценить свои силы перед настоящими экзаменами, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «360».