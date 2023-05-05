Как сдать ЕГЭ и не сойти с ума родителям и детям:

Редакция RuNews24.ru обратилась к кандидату психологических наук, заведующему кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаилу Владимировичу Иванову.

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Эксперт рассказал о ряде правил, которые помогут подростку и его родителям пережить ЕГЭ.

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– Именно с приходом ЕГЭ появился повышенный интерес к детскому психологическому состоянию во время экзаменов?

– И раньше было большое внимание к детям в период экзаменов в школе и университете. И общественность, и родители, и педагоги очень волновались в этот период. Всё-таки ЕГЭ – не исключение, он привлекает к себе внимание, потому что хоть и не первый год существует, но все еще считается относительно новым явлением, активно обсуждаемым в СМИ. Однако постепенно ажиотаж вокруг ЕГЭ сходит на нет, в том числе благодаря разъяснительной работе Минпросвещения. И мы видим результат – пропали всевозможные передачи с ТВ с истерией по поводу ЕГЭ. Любой экзамен — это стресс, некий рубеж, переход во взрослую жизнь. Это большая ответственность и, конечно, каждый родитель возлагает надежды на своё чадо, чтобы не подвёл, оправдал надежды. Поэтому и интерес.

– Как родителям справиться с напряжением, как не передавать его детям?

– Вот педагоги уже в этой системе долго работают и не вызывают излишнее напряжение у ребят. С родителями сложнее, потому что в каждой семье своя история жизни, планы, которые сам родитель не смог или до конца не сумел реализовать, проецируя их на ребёнка. Родители должны успокоить ребёнка, заранее объяснить, что он должен подойти к делу ответственно, но при этом они готовы принять любой результат, чтобы ребёнок знал, что, даже если он не справится, то все равно будет принят. Важно использовать такой базовое психологическое качество родителей, как безусловная любовь, это будет снижать тревожность у детей. И в то же время сами родители будут более адекватно относиться к детям, принимать тот факт, что он сам может решать, как и куда он пойдёт учиться дальше, и помогать ему.

Конечно, родители должны ещё раньше, на протяжении всей школьной учёбы, поддерживать ребёнка, водить на секции, раскрывать для него жизнь и что в ней существует, чтобы ребёнок в районе 8-10-го класса мог сказать: «Ага! Я хочу этого, и мне нужны такие-то дисциплины по ЕГЭ». Если этого не произошло, и все спохватились очень поздно, такое бывает, все равно нужно спокойно работать и систематично вести подготовку.

Важно, чтобы внутренний климат в семье, насколько это возможно, был психологически комфортным для ребёнка. Родитель должен себе сказать: «Да, я должен быть спокоен, чтобы моё напряжение не передавалось ребенку». А вот спокойно он себя будет чувствовать, когда ребёнок будет вовремя ложиться спать, вставать и ходить на занятия. И помимо подготовки к экзаменам у ребёнка должны быть увлечения, совместная деятельность должна быть с родителями – сходить вместе в театр или музей, например. И все это несмотря на то, что идет гонка – подготовка к ЕГЭ. Надо, чтобы родители не превращали этой гонкой свою жизнь и жизнь ребёнка в ад. Потому что спокойствие и системный подход – это залог здоровья.

– Что делать, если ребёнок на фоне стресса начинает себя травмировать? (Например, раздирать себя пальцы рук)

– Безусловно, подготовка к ЕГЭ вызывает напряжение и всё это отражается на наших переживаниях. И дети, и взрослые могут не найти простой способ выразить свои чувства, и напряжение может выражаться, например, в нанесении порезов, а кто-то раздирает болячки, заусенцы себе рвёт.

Процесс подготовки к экзаменам должен сопровождаться психологической разгрузкой, нужно переключаться. Ведь именно в процессе переключения происходит разрядка. Кто-то спортом занимается, танцами, каким-либо творчеством или даже просто вечером выйти погулять с семьей – это уже переключение. Главное, чтобы присутствовал физический компонент, чтобы напряжение выходило через физические упражнения. Также можно занятия прерывать зарядкой или другой активной деятельностью.

Сидит ребёнок над учебниками, пусть время от времени встает и делает физические упражнения или отвлекается на занятия творчеством, это должно быть в расписании детей. И таким образом можно проводить профилактику напряжения, которое в противном случае может выражаться в аутодеструктивных поступках.

– Что делать родителю, если ребёнок столкнулся с давлением учителей во время подготовки к экзаменам?

– Каждая ситуация уникальная, но, если брать нечто усреднённое, в каких-то ситуациях разумнее поменять школу, педагога. И если нет такой возможности, родителю нужно найти общий язык с педагогом. Не обвинять его, именно поговорить, и если не получается, то заниматься дома самостоятельно. Благо существует интернет, а в нём масса подготовительных курсов, программ и прочей информации. Но, повторюсь, каждая ситуация требует индивидуального рассмотрения.

– Насколько сейчас популярны услуги детских психологов? Ведь для многих нынешних молодых родителей само наличие психологов в школах все еще удивительно.

– Лет 10 назад это было редкостью, но сейчас родители обращаются за помощью ещё на стадии подготовки к ЕГЭ. Многие интересуются, можно ли давать ребёнку те или иные успокоительные препараты.

Уточню, психолог может поговорить с ребенком, определить его индивидуальные особенности, помочь выстроить некий план занятий, например, с учётом темперамента. Однако препараты может выписать только психотерапевт или невролог, но не психолог. А сейчас родители, которые приходят на пороге сдачи ЕГЭ, первым делом интересуются, какие препараты можно дать ребёнку – успокаивающие или стимулирующие умственную активность.

Более того, родители не должны сами назначать ребёнку антидепрессанты или что-то другое. Даже витамины должен выписывать врач. Не надо экспериментировать. Надо успокоиться и поддерживать ребёнка в его обучении, и таким образом тревожность снизится. Родители должны грамотно организовать распорядок дня ребёнка. Таким образом, если они сделают все возможное, их тревожность снизится, и тем самым она снизится и у ребёнка.

Подытожим. Если кратко, то для спокойного прохождения периода ЕГЭ необходимо соблюдать несколько правил:

– с любовью контролировать учебу ребенка, помогая ему, задолго до ЕГЭ; – сохранять, по возможности, здоровый микроклимат в семье (не нервничать по мелочам и лишний раз не ругаться); – сформировать режим дня для ребенка и предоставить сбалансированное питание (ребёнок высыпается и хорошо питается – у него есть силы на занятия.); – обеспечить психологическую разгрузку, смены деятельности, отвлечение от бесконечной подготовки и переключение на любое хобби и времяпрепровождение с семьёй); – приучить ребенка к физической активности; – при необходимости сходить на профилактическую консультацию к психологу/психотерапевту.