Психолог Лабковский: избежать родительского выгорания можно с помощью няни. Также специалист посоветовал не бояться просить родственников посидеть с малышом, когда вам нужно развеяться и отдохнуть.

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Он пояснил, что родительское выгорание происходит из-за накопленного стресса и радикального изменения образа жизни после рождения ребёнка. Но жизнь не обязательно должна превращаться в сплошное выполнение родительских обязанностей на автомате.

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Что такое родительское выгорание

Психолог Михаил Лабковский отметил, что люди сегодня часто говорят о профессиональном выгорании, хотя родительское выгорание — явление тоже весьма распространённое. Связано оно с тем, что матери приходится кардинально менять привычной образ жизни после рождения ребёнка. Уже не хватает времени на хобби, общение с друзьями и путешествия. Даже на обычную прогулку приходится выходить с коляской.

«Родительское выгорание – это классическая ситуация в первый год после появления нового члена семьи, особенно для женщин. Жизнь, конечно, меняется для всей семьи, но обычно на маму ложится больше всего обязанностей. Это нормально, что вам непросто перестроиться по щелчку. Ведь вы оказываетесь в совершенно новой, непривычной жизни», — объяснил психолог.

Как проявляется родительское выгорание

Так как родительское выгорание — это разновидность эмоционального выгорания, то симптомы типичны: стресс, усталость, страх, проблемы со сном, ощущение, что находишься в ловушке.

«Эмоциональные и физические силы вы тратите подчистую и подсознательно чувствуете себя "заложниками" ситуации. Конечно, мозгом вы понимаете, что ребёнок не виноват, но эмоции становятся амбивалентными. С одной стороны, вы очень любите малыша, а с другой – ощущаете себя как в ловушке», — рассказал Лабковский.

Как избежать родительского выгорания

С родительским выгоранием можно справиться, если не откладывать обращение за помощью. Психолог подчеркнул: нет ничего зазорного в том, чтобы попросить близких посидеть с малышом. Если хватает денег, не бойтесь нанять няню.