Что сказать ребенку, если он против отчима

Что делать, если сын или дочь враждебно настроены на появление отчима в доме? О том, как правильно разговаривать со всеми участниками сложившейся ситуации, «Летидору» в своей колонке объяснила Татьяна Василькова, эксперт по коммуникациям, психолог, автор комиксов «Как прожить в браке без брака» и «Навигатор для родителей».

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Отчим – это мужчина мамы, который делает ее счастливой. В каждой семье есть иерархия, и приоритет всегда у того, кто появился раньше в семье. У женщины сначала появился ребенок от первого брака, а потом мужчина, за которого она планирует выйти замуж во второй раз. Поэтому соответственно семейной иерархии стоит ребенку представить будущего мужа, а не наоборот.

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Разговор матери с ребенком

Как женщина представляет сыну/дочке своего нового мужчину:

– Сынок/дочка, познакомься, это мой мужчина. С ним я счастлива. Я хочу представить его тебе как своего будущего мужа. Я люблю его как своего мужчину, я люблю тебя как своего ребенка. Тебе при этом не обязательно его любить. То, что он будет моим мужем, не означает, что он твой папа. У тебя есть папа. Самый лучший папа для тебя. Тебе достаточно просто уважать мой выбор и порадоваться моему счастью. Я не одинока, я любима, и мне от этого очень хорошо. Ты любишь папу, а с моим мужчиной достаточно иметь хорошие человеческие отношения. Я буду рада, сынок/дочка, когда вы подружитесь.

Хорошо понимать, что отчим не папа ребенку. Отчиму не стоит брать на себя ответственность по воспитанию ребенка. Как не стоит и маме наделять нового мужа такими обязанностями. Ошибочно пытаться заменить биологического отца тем, кто им не является – это невозможно. У ребенка есть биологический папа (даже если он умер – его имя известно, и ребенок скорее всего носит его в своем отечестве).

Разговор матери с ее новым мужчиной

Важно не только ребенку представить будущего отчима, а также наоборот. Ему достается в жены не одна женщина, а в придачу к ней еще и ребенок или дети:

– Любимый, я хочу представить тебе сына/дочку. Я не одна достаюсь тебе, дорогой, а в комплекте с ребенком. Если ты хочешь долгих отношений, пожалуйста, прими его как часть меня. В важных жизненных ситуациях у него всегда будет приоритет перед тобой по той простой причине, что он пришел в мою жизнь раньше тебя, и в нем течет моя кровь. Тебе не надо его воспитывать, у него есть папа. Его отец самый лучший папа для него. Я буду рада, когда вы найдете общие темы. Вас объединяет то, что вы оба любите меня. И вы каждый по-своему дороги мне.Хорошо, когда отчим уважает отца ребенка.

Разговор отца с ребенком

Часто дети не хотят дружить с отчимами, так как думают, что этим фактом предадут отца (даже в случаях, когда ребенок не знает отца или не общается с ним). Поэтому хорошо, когда биологический папа со своей стороны скажет ребенку, что поддерживает новые отношения бывшей жены:

– Сынок/дочка, я рад, что у мамы появился мужчина, что она не одинока, и не страдает. Я рад, что есть человек, который окутывает ее теплом, поддержит и позаботится. Я спокоен за нее. Я благодарен ее мужчине, что он есть у мамы, и что он любит. Твоя мама – замечательная женщина, и она достойна быть счастливой и любимой.

С кем лучше жить ребенку – с матерью и отчимом или с отцомВажно учитывать, что после развода мальчику, если он уже не грудной, хорошо жить с папой (примерно с 4-х лет). Мама никогда не сможет заменить папу, потому что она не папа, она – мама. Мама не может воспитать мужчину, потому что она – женщина. Все просто. Это позволит сыну не жить на одной территории с отчимом. Возможно ему так будет проще, но решение с кем жить, хорошо, чтобы принимали не взрослые, а сами дети. И хорошо, чтобы у ребенка был свободный путь как к маме, так и к папе. То, что родители перестают быть друг другу мужем и женой не означает, что они перестают быть родителями. Они в этом проекте по воспитанию ребенка связаны на всю жизнь.