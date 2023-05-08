Как поддержать ребенка перед ЕГЭ — советы психолога

Успех ребенка во время подготовки к государственному экзамену и его сдачи во многом зависит от поддержки со стороны взрослых. О том, как помогать детям перед ЕГЭ, рассказала Оксана Корчагина, психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы.

Родители должны учитывать индивидуальные особенности ребенка, особенно когда выпускные испытания совсем близко. Для многих детей тренировочные мероприятия перед экзаменами сопряжены с высоким эмоциональным напряжением. Любая учебная ситуация может вызвать у них беспокойство и тревогу, особенно проверка знаний (контрольная работа, диктант или тест). Такие тревожные дети много раз проверяют свою работу, сомневаются в ответе, начинают вносить лишние исправления. Ребенку сложно контролировать свое эмоциональное состояние — отсюда возникают проблемы с концентрацией.

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«Для таких ребят важно создать комфорт на этапе подготовки к экзамену: обеспечить спокойную обстановку, уютную атмосферу, говорить о результатах экзаменов в позитивном ключе. Задача взрослого — создать ситуацию успеха, поощрять и поддерживать. В этом огромную роль играют поддерживающие высказывания “Я уверен, что ты справишься”, “Я люблю тебя вне зависимости от твоих оценок”. Можно вместе составить список приемов, которые помогают ребенку успокоиться и сосредоточиться. Кто-то рисует узоры на полях черновиков, кому-то нужно закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов, для кого-то важно иметь с собой предмет-талисман: любимую ручку, счастливую рубашку. У выпускников уже достаточный учебный опыт, поэтому составить такой список в комфортной обстановке дома не составит труда», — отметила психолог.

Для детей-перфекционистов поддержка взрослых заключается в высокой оценке их стараний, важно ожидать не идеальный, а реальный конечный результат экзамена. Такие дети обычно отличаются высокой успеваемостью, ответственностью, организованностью и исполнительностью. Если они выполняют задание, то стремятся сделать его лучше всех.

«Перфекционисты очень чувствительны к похвале. Все, что они делают, должно быть замечено, похвала от близких будет надежной поддержкой. При этом важно помочь ребенку увидеть перспективу развития ситуации после экзамена. Так, можно обсудить, какие баллы желательно получить за работу для поступления в выбранный вуз. Тогда ребенку будет понятно, что набирать 100 баллов за каждый предмет совсем не обязательно. Это снизит напряжение и поможет сосредоточиться», — уточнила Оксана Корчагина.

Общая рекомендация по поддержке детей для всех родителей — это создание спокойной и комфортной обстановки дома. Важно контролировать режим подготовки ребенка и не допускать перегрузок. Взрослым следует объяснить ребенку, почему важно чередовать занятия с отдыхом.

«Обеспечьте удобное место для занятий и постарайтесь, чтобы никто из домашних не мешал во время подготовки. Наблюдайте за самочувствием ребенка: никто, кроме вас, не сможет быстрее заметить ухудшение его самочувствия или эмоционального фона. Родители и дети в этот момент — команда, которая работает над достижением общей цели. Формируйте позитивный образ будущего независимо от полученных ребенком оценок», — заключила Оксана Корчагина.

Составить карту психологических ресурсов школьника и увидеть его сильные стороны можно самостоятельно или с помощью психолога. Запись на бесплатную консультацию к специалисту Городского психолого-педагогического центра открыта на сайте организации или по телефону: +7 800 250-11-91.

Для психологической поддержки одиннадцатиклассников перед экзаменами в Москве проведут «Лекторий московского школьника». Это цикл бесплатных открытых лекций известных практикующих психологов и ученых на самые важные темы, которые помогут ребятам справиться с волнением и уверенно чувствовать себя на экзаменах. Откроет проект 15 мая знаменитый психолог с 40-летним стажем Михаил Лабковский. Он расскажет, как чувствовать себя счастливым даже в стрессовых ситуациях, как найти и сохранить ресурс для решения важных жизненных задач.

Всего в рамках цикла пройдут четыре лекции. В числе спикеров — нейробиолог профессор биофака Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин (21 мая), семейный психолог, телеведущая и автор книг Виктория Дмитриева (28 мая), практикующий психолог, автор книг, многодетная мама и блогер кандидат психологических наук Лариса Суркова (4 июня).

Лекции можно слушать как офлайн по предварительной регистрации, так и онлайн на странице городского Департамента образования и науки в социальной сети «ВКонтакте» и на Московском образовательном канале. Узнать больше о «Лектории московского школьника» и темах лекций можно на портале «Школа.Москва». Здесь же выпускники смогут зарегистрироваться на лекции. Участие для детей бесплатное, но количество мест на площадках ограниченно.