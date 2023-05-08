Педиатр объяснила, что делать при кровотечении из носа ребенка

Педиатр Гармаева: при кровотечении из носа ребёнку нужно положить на переносицу пузырь со льдом
Поскольку слизистые оболочки у детей тоньше и нежнее, чем у взрослых, любое мало-мальски ощутимое воздействие на область носа вызывает кровотечение. Помимо травм причинами бывают и другие проблемы со здоровьем. Однако часто этот неприятный симптом возникает не только в результате повреждений, но и различных проблем со здоровьем. О том, как справиться с носовым кровотечением у ребёнка, рассказала врач-педиатр Владлена Гармаева.
Почему идёт кровь из носа у ребёнка
Как объяснила специалист, к наиболее частым причинам, вызывающим носовые кровотечения, относится дефицит витамина С, кальция и фосфора, обеспечивающих прочность стенок сосудов.
Другими провоцирующими кровотечения факторами врач назвала:
- инфекционные и аллергические заболевания,
- вегетососудистую дистонию (ВСД), которой бывают подвержены подростки и дети с повышенным внутричерепным давлением.
- частое применение сосудосуживающих капель для носа и сухой воздух в помещении,
- гормональную перестройку у девочек.
Как помочь ребёнку, у которого идёт кровь из носа
Говоря о первой помощи ребёнку, у которого идёт кровь из носа, медик рекомендовала посадить его на стул и положить на переносицу пузырь со льдом. Следом, по её словам, нужно аккуратно (!) зажать ноздри, сдавив пальцами крылья носа. Если кровотечение не проходит, надо вставить ватный тампон, пропитанный 3%-ной перекисью водорода.
Если же кровь не остановилась в течение 15 минут, наступает время обратиться к врачам, в том числе для вызова бригады скорой помощи.