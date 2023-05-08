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Педиатр Гармаева: при кровотечении из носа ребёнку нужно положить на переносицу пузырь со льдом

Поскольку слизистые оболочки у детей тоньше и нежнее, чем у взрослых, любое мало-мальски ощутимое воздействие на область носа вызывает кровотечение. Помимо травм причинами бывают и другие проблемы со здоровьем. Однако часто этот неприятный симптом возникает не только в результате повреждений, но и различных проблем со здоровьем. О том, как справиться с носовым кровотечением у ребёнка, рассказала врач-педиатр Владлена Гармаева.

Педиатр объяснила, что делать при кровотечении из носа ребенка
© Секрет Фирмы

Почему идёт кровь из носа у ребёнка

Как объяснила специалист, к наиболее частым причинам, вызывающим носовые кровотечения, относится дефицит витамина С, кальция и фосфора, обеспечивающих прочность стенок сосудов.

Другими провоцирующими кровотечения факторами врач назвала:

  • инфекционные и аллергические заболевания,
  • вегетососудистую дистонию (ВСД), которой бывают подвержены подростки и дети с повышенным внутричерепным давлением.
  • частое применение сосудосуживающих капель для носа и сухой воздух в помещении,
  • гормональную перестройку у девочек.

Как помочь ребёнку, у которого идёт кровь из носа

Говоря о первой помощи ребёнку, у которого идёт кровь из носа, медик рекомендовала посадить его на стул и положить на переносицу пузырь со льдом. Следом, по её словам, нужно аккуратно (!) зажать ноздри, сдавив пальцами крылья носа. Если кровотечение не проходит, надо вставить ватный тампон, пропитанный 3%-ной перекисью водорода.

Если же кровь не остановилась в течение 15 минут, наступает время обратиться к врачам, в том числе для вызова бригады скорой помощи.

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