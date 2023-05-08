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Психолог назвала причины, по которым дети врут

Ребенок может врать по нескольким причинам. Среди них — общий климат в семье, страх, повышенное требование со стороны родителей и другое. Об этом "Газете.Ru" сообщила детский и семейный психолог, нейропсихолог Кира Макарова.

Психолог назвала причины, по которым дети врут
© Реальное время

— Самая распространенная причина, по которой ребенок говорит неправду, — общий климат в семье, в котором родители позволяют себе врать при ребенке и ему самому, а также друг другу. В такой обстановке дети перенимают способность родителей вести общение, прибегая к обману, и принимают эти правила игры, — отметила она.

Также, по ее словам, дети могут врать из-за страха. Если родители или учителя сильно требовательны, а ребенок не справляется, он будет говорить неправду там, где ему выгодно.

— Также часто дети врут в момент взросления, потому что нуждаются в праве на тайну. После 6—7 лет мышление ребенка меняется, он теряет свою непосредственность и закрывается. Он начинает мыслить и рассуждать как взрослый, и когда родители грубо и любой ценой пытаются влезть в его личную жизнь, они закономерно получают порцию лжи просто потому, что личные границы ребенка нарушают, — подчеркнула эксперт.

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