Психолог назвала причины, по которым дети врут

— Также часто дети врут в момент взросления, потому что нуждаются в праве на тайну. После 6—7 лет мышление ребенка меняется, он теряет свою непосредственность и закрывается. Он начинает мыслить и рассуждать как взрослый, и когда родители грубо и любой ценой пытаются влезть в его личную жизнь, они закономерно получают порцию лжи просто потому, что личные границы ребенка нарушают, — подчеркнула эксперт.