В США семья удочерила девочку с Украины, которая оказалась взрослой женщиной

В США семейная пара заявила, что удочеренная ими шестилетняя девочка из Украины оказалась взрослой женщиной, страдающей психическим расстройством. Об этом пишет Fox News. Супруги из Индианы Майкл и Кристин Барнетт удочерили девочку по имени Наталья в апреле 2010 года. Наталья страдала редкой формой карликовости — врожденной спондилоэпифизарной дисплазией. Приемные родители Натальи стали сомневаться в ее возрасте, столкнувшись с агрессией с ее стороны. Майкл Барнетт рассказал, что Наталья пыталась отравить его жену и неоднократно угрожала ему ножом. Вскоре семья поняла, что удочерила не ребенка, а взрослую женщину: это подтвердил психиатр, диагностировавший Наталье психическое расстройство, которым страдают лишь взрослые. Узнав реальный возраст Натальи, Барнетты попросили суд изменить год рождения Натальи с 2003 на 1989. Несмотря на то, что суд удовлетворил ходатайство семьи, в 2013 году правоохранители возмутились тем, что Наталья живет одна в квартире в Лафайете. В 2019 году уже бывших на тот момент супругов обвинили в халатном отношении к иждивенцу. Однако спустя три года американцам удалось убедить суд присяжных в своей невиновности и доказать, что Наталья — взрослая женщина, а не безнадзорный ребенок. Ранее многодетная москвичка рассказала об усыновлении детей с Крайнего Севера.