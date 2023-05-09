$76.82-1.7984.91-2.09

В США семья удочерила девочку с Украины, которая оказалась взрослой женщиной

В США семейная пара заявила, что удочеренная ими шестилетняя девочка из Украины оказалась взрослой женщиной, страдающей психическим расстройством. Об этом пишет Fox News. Супруги из Индианы Майкл и Кристин Барнетт удочерили девочку по имени Наталья в апреле 2010 года. Наталья страдала редкой формой карликовости — врожденной спондилоэпифизарной дисплазией. Приемные родители Натальи стали сомневаться в ее возрасте, столкнувшись с агрессией с ее стороны. Майкл Барнетт рассказал, что Наталья пыталась отравить его жену и неоднократно угрожала ему ножом. Вскоре семья поняла, что удочерила не ребенка, а взрослую женщину: это подтвердил психиатр, диагностировавший Наталье психическое расстройство, которым страдают лишь взрослые. Узнав реальный возраст Натальи, Барнетты попросили суд изменить год рождения Натальи с 2003 на 1989. Несмотря на то, что суд удовлетворил ходатайство семьи, в 2013 году правоохранители возмутились тем, что Наталья живет одна в квартире в Лафайете. В 2019 году уже бывших на тот момент супругов обвинили в халатном отношении к иждивенцу. Однако спустя три года американцам удалось убедить суд присяжных в своей невиновности и доказать, что Наталья — взрослая женщина, а не безнадзорный ребенок. Ранее многодетная москвичка рассказала об усыновлении детей с Крайнего Севера.

В США семья удочерила девочку с Украины, которая оказалась взрослой женщиной
© Газета.Ru
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий