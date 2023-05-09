В России активно развивается детский банкинг: что надо знать

Банки в поисках новых клиентов активно развивают детский банкинг: спрос на финансовые услуги для детей, в частности, на банковские карты стабильно высокий. В среднем выдачи банковских карт для юных клиентов растут на 10-15% ежемесячно, а к началу учебного года этот показатель возрастает до 20%, показал опрос кредитных организаций, которые выпустили уже несколько миллионов таких карт.

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В ближайшие годы количество финансовых услуг для детей и подростков продолжит расти, ведь детские карты - это элемент долгосрочной стратегии развития бизнеса банков, когда юные клиенты продолжают пользоваться продуктами банка по мере взросления, считают опрошенные "Российской газетой" эксперты.

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Опрос показал, что большинство крупнейших банков предоставляет банковские услуги для детей. Причем основным видом финансовых продуктов для этого сегмента клиентов являются именно пластиковые карты. Оформить такую карту для своего ребенка может любой родитель при условии, что он сам является клиентом выбранного банка.

У большинства детских карт довольно выгодные условия использования: бесплатный выпуск и обслуживание и даже кэшбэк, как у взрослой карты. Однако ни в одной кредитной организации не предоставляется доступ к кредитным средствам.

В соответствии с Гражданским кодексом России дети старше шести лет имеют право распоряжаться деньгами с согласия родителей. Под это описание подходит и использование банковской карты. Кредитные организации могут самостоятельно устанавливать возраст для получения карты.

Исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак подробно сравнивает условия предоставления банковских детских карт. "По карте "Халвенок" от Совкомбанка начисляется не только кэшбэк в размере 6% за покупки, но и процент на остаток средств - до 6% годовых. Таким же преимуществом может похвастаться карта Homekids Хоум Кредит Банка - ее владельцы смогут получить до 5% годовых. Правда, у них кэшбэк скромнее - всего 1%. Зато на покупки у партнеров кэшбэк может доходить до 30%", - отмечает он.

По его словам, детские карты предлагают и такие крупные игроки, как ВТБ, Тинькофф и Альфабанк. Детский пластик от ВТБ не предполагает кэшбэка за любые траты, но кэшбек есть на категории "Супермаркеты", "Фастфуд", "Транспорт" - он составляет 2%. Кэшбэк при покупках у партнеров также весьма существенный - до 50%. Кроме того, есть возможность открыть накопительный счет для детей с 14 лет.

Карта "Тинькофф Джуниор" также предполагает возможность копить, по специальной подписке доход с накоплений может составить до 7%, кэшбэк - 1%. Также карту отличает детское приложение, где можно не только посмотреть баланс, но и учиться в игровой форме финансовой грамотности: здесь есть тесты и комиксы о финансах,а родители могут ставить задания с наградой.

У детской карты Альфа-банка, как и карты Тинькофф-банка, есть приложение с играми на повышение финансовой грамотности. При оформлении карты ребенок получает набор ярких стикеров и может сделать ее дизайн индивидуальным.

Детские карты с бесплатным оформлением и обслуживанием также предлагают ВБРР, банк "Левобережный", банк "Дальневосточный", УБРиР и Челябинвестбанк. Их условия похожи, все они предлагают небольшой кэшбэк - 1%. ВБРР также к пластику дают платежный браслет. Детские карты можно найти у Газпромбанка, Райфайзенбанка, а у Ак Барс Банка есть необычный продукт - симбиоз платежной карты и проездного.

"Мы наблюдаем растущий спрос на выпуск детской карты "Халвёнок" и использование одноименного мобильного приложения. С начала 2023 года выдачи детской карты растут в среднем на 10-15%. В прошлом году наблюдался также планомерный рост месяц к месяцу, за исключением августа и сентября, когда количество выданных карт выросло почти на 20% в сравнении с предыдущим месяцем. Объем покупок в августе 2022 года на 40% превысил показатель июля", - отмечает управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

Сбербанк уже с сентября 2021 года выпускает детские карты. На сегодняшний день, по информации пресс-службы кредитной организации, выдано уже более 2 млн детских СберКарт. "У современных детей высокие требования и ожидания от банковских продуктов, они привыкли решать все свои задачи с помощью смартфона, в несколько кликов. Развитие детских сервисов - перспективное направление для банка, поскольку дети вслед за взрослыми хотят пользоваться удобными и современными платежными сервисами, и наша задача их предоставить", - подчеркнули в Сбербанке.

В крупнейшем российском банке отметили, что для ребёнка такая карта и приложение - это способ в полуигровой форме научиться самостоятельно распоряжаться деньгами. "Чем старше ребёнок, тем активнее он пользуется картой, что закономерно, так как дети становятся более самостоятельными и чаще совершают покупки без родителей и оплачивают их сами. Как правило, самые популярные траты в этой возрастной категории - небольшие покупки у дома, перекусы", - пояснили в Сбере.

ВТБ предоставляет "детские" продукты в рамках развития "Семейного банка". Клиенты могут заказать ребенку от 6 лет детскую дебетовую карту со специальным дизайном. При этом доступ к любым кредитным продуктам будет закрыт. До конца года несовершеннолетние клиенты смогут совершать платежи и переводы в рамках установленного лимита, для них будет обновлено предложение по страховым программам, отметили в ВТБ.

Росбанк пока только планирует запустить детскую карту в июне 2023 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Оформить карту можно будет для детей от шести лет.

Почта Банк с 2021 года является оператором программы "Пушкинская карта", которая направлена на приобщение молодежи от 14 до 22 лет к культурным ценностям. Это совместный проект Минкультуры, Минцифры и Почта Банка. В рамках проекта каждый молодой человек может получить специальную банковскую карту, которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, кино, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране. С 2022 года на каждую такую карту зачисляется по 5 тысяч рублей из государственного бюджета.

Со старта проекта было выпущено порядка 8,5 млн карт, по которым было приобретено более 33 млн билетов на культурные мероприятия, указали в пресс-службе Почта Банка.

"Традиционно интерес к детским картам начинает расти перед началом учебного года, когда родители планируют, сколько денег давать ребенку на школьные завтраки и другие мелкие расходы", - указывает начальник управления карточных продуктов ПСБ Рустем Аминов.

Развитие банковских сервисов для детей должно иметь образовательный эффект - любой банковский продукт для детской аудитории должен способствовать развитию финансовой грамотности, пониманию последствий своих финансовых решений, пониманию конфиденциальности финансовой информации, считает он.

"Человек, который с детства умеет грамотно планировать расходы, сможет не только эффективно планировать семейный бюджет в зрелом возрасте, но и станет более ответственным заемщиком", - добавил Аминов.

В пресс-службе банка "Зенит" считают, что ранний доступ к банковским продуктам повышает финансовую грамотность детей и подростков, дает первые знания о накоплениях и опыт сбережения средств. В перспективе банк получит подкованных лояльных клиентов, уверены в кредитной организации.

"Мошенничество остается одним из главных рисков. Детская карта привязывается к карте одного из родителей, поэтому и он потеряет деньги в случае обмана ребенка. Можно обезопасить себя и оформить отдельную родительскую карту", - предостерегают в банке.