Упражнения, улучшающие внимание школьников перед ЕГЭ
Психолог Наталья Наумова рассказала, какие упражнения помогут школьникам улучшить концентрацию внимания перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ).
По ее мнению, упражнение "Солдатик" активизирует работу головного мозга. Об этом пишет News.ru.
"Встаем ровно в позу, как маршируют солдаты, смотрим вперед, глаза следят за кончиками пальцев рук, а язык направлен в противоположную сторону. Таким образом, мы двигаемся из одной части комнаты в другую. Это упражнение помогает хорошо активизировать все отделы головного мозга и стать более внимательным", – поделилась врач.
Также Наумова порекомендовала две-три минуты в день заниматься по таблице Шульте.
"Это разбросанные хаотично цифры от 1 до 25. Концентрируемся на центральной цифре и боковым зрением ищем цифры от 1 до 25, засекаем время и сравниваем свои показатели", – объяснила она.
Также специалист напомнила о важности режима дня: сон не менее девяти часов, двухчасовые прогулки, отдых.