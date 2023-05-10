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Упражнения, улучшающие внимание школьников перед ЕГЭ

Психолог Наталья Наумова рассказала, какие упражнения помогут школьникам улучшить концентрацию внимания перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

Упражнения, улучшающие внимание школьников перед ЕГЭ
© Сетевое издание m24.ru

По ее мнению, упражнение "Солдатик" активизирует работу головного мозга. Об этом пишет News.ru.

"Встаем ровно в позу, как маршируют солдаты, смотрим вперед, глаза следят за кончиками пальцев рук, а язык направлен в противоположную сторону. Таким образом, мы двигаемся из одной части комнаты в другую. Это упражнение помогает хорошо активизировать все отделы головного мозга и стать более внимательным", – поделилась врач.

Также Наумова порекомендовала две-три минуты в день заниматься по таблице Шульте.

"Это разбросанные хаотично цифры от 1 до 25. Концентрируемся на центральной цифре и боковым зрением ищем цифры от 1 до 25, засекаем время и сравниваем свои показатели", – объяснила она.

Также специалист напомнила о важности режима дня: сон не менее девяти часов, двухчасовые прогулки, отдых.

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