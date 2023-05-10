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Ночные судороги могут быть симптомом эпилепсии у детей

Врач невролог-эпилептолог, нейрофизиолог, специалист детской неврологической клиники «Прогноз» Наталья Коньшина рассказала, что первые признаки эпилепсии у детей проявляются ночью. Это связано с особенностями работы мозга во сне.

Ночные судороги могут быть симптомом эпилепсии у детей
© Unsplash

Об эпилепсии у детей могут свидетельствовать судороги, вздрагивания, подёргивания разных частей тела во сне, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Существуют также эпиприступы во сне, которые легко перепутать с ночными кошмарами: ребёнок кричит, у него психомоторное возбуждение», — уточнила Коньшина.

Для диагностики эпилепсии в этих случаях применяют ночной видео-ЭЭГ-мониторинг, заключила Коньшина.

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