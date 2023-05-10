$76.69-0.1384.15-0.76

Российские власти придумали, как обезопасить детей от интернета

В России утвердили концепцию информационной безопасности детей – их обучат «поведению в интернете».

Власти придумали, как обезопасить детей от интернета
© Ferra.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию информационной безопасности детей. С документом можно ознакомиться на сайте российского правительства.

В интернете детей ожидают различные опасности – в частности злоумышленниками, которые могут выведать у ребенка личную информацию о семье с целью шантажа, угроз или же «вовлечения детей в деструктивные организации», отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

Согласно концепции, в школах будут введены уроки информационной безопасности и цифровой грамотности, а детей и подростков обучат «поведению в интернете». На занятиях школьникам объяснят, как распознавать мошенников и как правильно поступать, когда незнакомцы начинают выяснять личные данные. Также планируются просветительские мероприятия для родителей и учителей. На них расскажут в том числе о средствах защиты детей от информации, вредной для их здоровья, «нравственного и духовного развития».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий