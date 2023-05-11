Как поддержать ребенка перед ЕГЭ
Предстоящие государственные экзамены – большой стресс для всех школьников. Чтобы психологическое состояние ребенка оставалось стабильным и все тесты были написаны отлично, родителям важно отказаться от критики. Подробнее о том, как правильно поддержать выпускника перед ЕГЭ, рассказала «ФедералПресс» психолог Наталья Наумова.
«Прежде всего важно, чтобы родители сказали ребенку, что они в него верят, что у него все получится. Не время критиковать, не время призывать к совести. Нужно показать свое восхищение, даже если школьник до сих пор ленится, убрать тревоги и волнения – они не помогут в данной ситуации», – сказала специалист.
Поддержка помогает ребенку расцвести, отметила Наумова: он начинает соответствовать родительским словам. Если семья постоянно указывает на лень, то школьник не будет даже пытаться стараться, может завалить все тесты.
Важно не увеличивать подростку нагрузку за счет выяснения отношений, а дать ему возможность все свои силы сфокусировать на экзаменах.
«И не нужно каждую секунду проверять, выполняет ли ребенок задания. Очень часто дети жалуются, что при малейшем перерыве родители обрушиваются с негодованием и говорят: «Вот опять сидишь и бездельничаешь». Нужно чередовать учебную деятельность и отдых, обязательно перезагружаться», – добавила психолог.