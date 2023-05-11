Как поддержать ребенка перед ЕГЭ

«Прежде всего важно, чтобы родители сказали ребенку, что они в него верят, что у него все получится. Не время критиковать, не время призывать к совести. Нужно показать свое восхищение, даже если школьник до сих пор ленится, убрать тревоги и волнения – они не помогут в данной ситуации», – сказала специалист.