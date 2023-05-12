2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Эти люди часто остаются «за кадром», но именно они учат наших детей и ежедневно видят их успехи и неудачи, открывают «дверь» в мир знаний и вместе с тем воспитывают.

Как выжить в современной школе, стоит ли бросать приготовление блинов ради школьных дел и что самое сложное в профессии учителя, рассказала педагог ИЗО частной школы в Москве Дарья Алексеевна Соловьева.

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- Сколько лет Вы работаете педагогом?

- Работаю с 2017 года. Получается, шесть полных учебных лет.

- Как пришли в профессию? С чего все начиналось и почему решили выбрать именно ее?

В каком-то смысле у нас это семейное дело. Моя мама – филолог и учитель русского языка, поэтому с профессией я определилась очень и очень давно. Мне всегда нравилось заниматься с младшим братом. У нас довольно большая разница в возрасте. Помню, когда в старших классах приходила забирать его из детского сада меня окружала вся его группа. Просили поиграть с ними, я никогда не отказывала. Мне самой это очень нравилось. Плюсом стало то, что я всю жизнь рисовала. Так и сложилась моя профессия. Педагог Изо. Когда я поступала многие крутили пальцем у виска. Мол, серьезно? Учитель? А у меня сомнений не было.

- Помните свой первый рабочий день?

- Это сложно забыть. До школы я три года работала не по специальности. Просто не могла найти подходящую вакансию. В какой-то момент мне начало казаться, что мой диплом так и будет подпирать стол в комнате. Но затем мне, наконец, позвонили и пригласили на собеседование. Сразу оговорили, что школа маленькая, зарплата небольшая. Но я, честно говоря, вообще не обратила на это внимание. Очень хотелось в свою специальность.

Забавно, что мой первый урок проходил в четвертом классе. Эти дети особенно сильно мне запомнились. А сейчас я их классный руководитель. Помню, вышла из школы в очень смешанных чувствах. С одной стороны, невероятный заряд позитива, с другой – тревога. А точно ли я справлюсь? Три года после университета прошло. Я точно знаю, что я делаю? Но все опасения были напрасны. Все пошло как по маслу.

- Легко ли быть учителем? С каким трудностями сталкиваетесь чаще всего?

- Я думаю, легких профессий не бывает. Везде есть свои плюсы и минусы. Ну, и конечно, очень важен твой личный настрой. И умение искать плюсы. Я в своей профессии их вижу много. Во-первых, это очень быстрый и видимый результат твоей деятельности. Уже к концу урока я вижу результат и понимаю, что я сделала правильно, а что нет, какие мои действия «зашли» в этом классе, а какие нуждаются в коррекции.

Это увлекательно, потому что «фишки», «рецепты» и «средства» для каждого класса всегда свои. Если один урок отлично подошел второклассникам в этом году, то это совершенно не значит, что на следующий год можно по шаблону проводить тот же урок во втором классе.

Вариативность – слово, которое сопровождает всю мою рабочую деятельность. Из этого вытекает и сложность. Готовиться к урокам нужно постоянно, как к выходу на сцену или на трибуну. Это действительно отнимает много времени и сил. Особенно, когда действительно вкладываешься в урок.

Но все же самой большой трудностью для меня является тот факт, что пока я в школе, я вся в детях. В их проблемах, заботах, печалях, радостях и новостях. Помню фразу от учителей «звонок для учителя», а вот перемена, она вообще не для учителя. Проводи один класс, проверь кабинет, подготовь к следующему уроку. И на перемене кто-то еще из детей подойдет. Начнет рисунки показывать, с такими огромными глазами, как у кота из мультика. И ведь не откажешь! Или в слезах подойдет ребенок. Ластик потерял, любимый, со львенком, бабушка вчера купила. Ну, вот и ходишь, ищешь всю перемену. А что поделать?! Это действительно значимо и важно.

Первый год я не успевала обедать и перекусывать. Да что там, я в туалет не успевала сходить (простите за подробность). Только потом я научилась находить баланс. Уделять себе время, чтобы прийти в себя. Объяснять детям, что готова помочь, но чуть позже. Готова посмотреть рисунки, но на другой перемене или после уроков. Стало значительно легче.

- Как Вы относитесь к тому, что школьники все снимают на телефоны?

- На уроках? Сталкивалась пару раз с ситуацией, когда кто-то из детей доставал камеру на уроке, чтобы снять какую-то забавную выходку одноклассника. Но я, как правило, сразу объясняю ребятам, что на моих уроках это неприемлемо, что есть определенные нормы и правила поведения, которые не следует нарушать. Обычно после спокойной беседы телефон оказывается в портфеле или кармане.

Я отношусь к детям с большим уважением и прошу того же в свой адрес.

У меня это всегда работает. Ситуации, чтобы дети умышленно или исподтишка снимали меня, у меня не было. Пару раз ловила их с диктофонами на МХК. Они записывали наш урок на него, чтобы потом переписать конспект в тетрадь, а на моем уроке доделать какую-то несделанную домашку, за которую светит двойка. Отчитывала, конечно, в шуточной форме объясняла, что так нельзя. И если кого-то записываешь, надо предупреждать и просить разрешения.

На этом, наверное, все. Каких-то неприятных историй не было. Возможно, мне сильно повезло с детьми.

- Каково соотношение бумажной работы и непосредственно педагогической деятельности?

- У нас очень классная администрация, которая с бумажной работой очень помогает. Но ее, конечно, много. Очень не люблю все эти листы корректировок, ответы о проделанном, на внеурочную и прочее. На каждое твое действие – отчет. Если ты классный руководитель, то и подавно. И ладно бы просто написать, что было сделано, но нет – опиши красивыми умными словами на три листа. Это вот, правда, самая нелюбимая часть работы. Все каникулы на это уходят, пока работы с детьми нет.

- Что Вас мотивирует?

- Сами дети. Их успехи. Их радость. Их любопытство: «А что мы сегодня будем рисовать?» Их заботливое отношение ко мне. У нас все уроки по большой любви. Я с работы ухожу заряженная. С офисом, в котором до этого работала, не сравнить.

- Какой Вы видите школу будущего?

Очень хочется увидеть грамотное распределение финансов, меньше бумажной работы, больше взаимодействия непосредственно с детьми. Больше творчества на всех уроках. Больше молодых учителей с горящими глазами.

- А что из себя представляет школа сегодня?

- Сегодня это очень сложная структура, где крайне важно быстрое и эффективное взаимодействие между администрацией, учителями, родителями, детьми. Это постоянно растущие требования ко всех участникам процесса и нарастающая скорость.

Школа вообще меняется очень быстро. Практически ежегодно. Иногда становится даже страшно от такого безумного темпа.

Почти каждый год какие-то нововведения. Только ты пишешь программу по новым ФГОСам, только внедряешь ее. Даже не успеваешь еще увидеть результат, а тебе сообщают, что новое поколение ФГОС уже готово и теперь работаем по нему. Я окончила школу в 2009 году. В тот момент, мне кажется, все было иначе. Сравнивать сложно. Что-то подверглось реально положительным изменениям, что-то, на мой взгляд, ухудшилось. Но в моем понимании идеальная на все времена и во всех отношениях школа – это утопия. Каждому поколению детей нужно что-то свое.

- Чем живет учитель вне стен школы? Имеет ли право на личную жизнь или 24 часа в сутки должен находиться на связи с родителями, детьми и администрацией?

- Как там модно сейчас говорить? Никто никому ничего не должен. На мой взгляд, при правильно расставленных личных границах учитель спокойно может оставаться профессионалом и не терять себя. У меня много разных хобби. Я люблю готовить, хожу в спортзал, много читаю. Родители «моих» детей четко знают, в какое время мне можно написать по каким-то вопросам. Пишут перед тем, как звонить или оставлять голосовые сообщения. Извиняются, если пишут поздно. Стараются сразу четко формулировать все вопросы. Наши с ними чаты максимально лаконичны и информативны. Но скажу честно, так было не всегда. Я проделала определенную работу. Сложную.

Администрация с нами, учителями, в одной лодке. По крайней мере, в моей школе. Без серьезного повода никогда не дергают. Понимают, как важно отдыхать от нашей работы. Но я точно знаю, что так далеко не везде.

Что касается современных детей, это какое-то уникальное поколение. С ними всегда можно договориться, не применяя каких-то сложных педагогических хитростей и манипуляций. Наоборот. Тут работает искренность. Перед выходными я часто говорю моему классу, что надо решить все вопросы, пока я в школе. Могу озвучить, что в выходные у меня какие-то планы, от которых я не хочу отвлекаться. Это, кстати, классно их организовывает. Но, конечно, бывают моменты, когда в воскресенье я залезаю в ЭЖД, потому что кто-то забыл записать домашку в бумажный дневник, а электронный у него не открывается. Но мне это действительно не сложно.

- Удается ли выстроить личные границы? И сколько места остается на личную жизнь?

Мне удается. Выходя за порог школы, я оставляю все школьные дела там. Безусловно, случаются моменты, когда приходится выходить на связь с родителями по вечерам или по выходным. Но я даю себе четкую установку, сколько времени я на данный момент готова потратить на этот вопрос. Спрашиваю себя, насколько это срочно. Если же я понимаю, что сейчас я занята своими делами, я обязательного отвечаю, что увидела сообщение, и решу эту проблему позже.

В этой профессии сложно ставить себе такие границы, не бросать приготовление блинов в выходной день, потому что Вася из твоего класса кажется приболел и, возможно, в понедельник не выйдет в школу, не напишет контрольную по физике и будет ай-ай-ай, ведь учитель физики – директор школы. Учителя сами часто слишком сильно углубляются в жизнь школы и детей. И часто увеличивают масштабы каких-то школьных событий. Помогающая профессия, где все хорошо в меру.

- Какими качествами должен обладать учитель и как выжить в современной школе?

- Он должен быть осознанным человеком и заинтересован в своем деле. На мой взгляд, времена, когда учитель пугал детей криками, манипулировал или постоянно приносил себя в жертву ради детей, давно прошли.