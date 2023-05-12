Яхтинг: cколько стоит парусный спорт для ребенка

Папа юного яхтсмена подсчитал расходы на секцию.

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Секций для развития детей сейчас очень много. Некоторые весьма необычны и интересны. Например, яхтинг. Этот вид спорта один из самых древнейших. Он берёт свои истоки с середины XVI века, а родиной считаются Нидерланды. В нашей же стране он появился при Петре I. Не теряет своей актуальности и в современном мире.

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В продолжение нашего текстового сериала о ценах на детский спорт расскажем о яхтинге. Сегодня с нами поделился опытом отец юного капитана из Москвы.

Тренировки и лагерь

Даниил ходит на яхте класса «Оптимист». Это швертбот для начинающих спортсменов с семи до 15 лет. Тренируется и в группе, и индивидуально в зависимости от наличия свободного времени. Пять занятий обходятся в 22 500 рублей, получается по 4500 за одно. В стоимость входит аренда лодки.

Летом организуются спортивные лагеря в Москве на полный день с понедельника по пятницу. Цены совершенно разные. Есть программы от 40 до 90 тысяч рублей. Несколько раз в год посещаем «Парусные недели» в Сочи или Геленджике. Стоимость – 35 тысяч рублей за шесть дней. В эту сумму не входят авиаперелёт, проживание и спортивная страховка.

Соревнования

Сын участвует в соревнованиях, чтобы отточить навыки и поучиться у других яхтсменов. Стоимость зависит от уровня и типа состязаний. Если это клубная гонка, платить не нужно. Межклубный турнир или регата, организованная федерацией, подразумевает членские взносы. Обычно около тысячи рублей.

Экипировка

Цена будет зависеть от того, что ребёнок хочет получить от парусного спорта. Если это просто «чил и кайф», достаточно обычных спортивных шорт, футболки и кепки. Они недорогие, есть варианты от 500 рублей.

Для участия в серьёзных соревнованиях необходима уже «взрослая» экипировка. Что в неё входит? Гидрокостюм (сухой и обычный), UV майка с длинным рукавом (от 4 тысяч рублей) и даже специальные «откреночные шорты» (лучше брать за 5 тысяч).

Как и с любой одеждой, диапазон цен зависит от бренда и типа экипировки. Можно начать с простых производителей. Раньше полный базовый набор покупали в «Декатлоне» и «Спортмастере». Весь комплект мог обойтись в 10–15 тысяч рублей. Цена указана за одежду на летний сезон. Также есть модели от профессиональных магазинов Helly Hansen, Gilly, Musto, Zhik. Здесь только гидрокостюм обойдётся в 20 тысяч.

Для холодной погоды нужны ещё две ветровки: непромокаемая и флисовая. Реально найти верхний комплект одежды как за 3 тысячи, так и в 10–15 раз дороже. Сын занимается на базе школы «Силы Ветра». Если занятия проходят в домашней марине, здесь есть непромокаемые штаны, куртки и гидротапки всех размеров. Можно пользоваться бесплатно.

Обязательно надо приобрести очки, желательно поляризационные. На открытой воде солнце сильно слепит. Парусные перчатки пригодятся на соревнованиях и при сильном ветре. В противном случае кожа на руках повредится о шкоты (верёвки, с помощью которых управляют парусами). Цена от 200 рублей до 1,5 тысячи.

Обувь

В летний сезон для спокойных прогулок подойдут кроксы или шлёпки. На маркетплейсах есть варианты от тысячи рублей. Для соревнований и холодной погоды пригодится гидрообувь или гидроноски. За 4–6 тысяч рублей можно купить профессиональные модели.

Польза парусного спорта

В отличие от гимнастики или фигурного катания, парусную карьеру можно продолжать очень долго. В каком ещё виде спорта вы найдёте олимпийского чемпиона, завоевавшего медаль в 55 лет?