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Высокий уровень гормона стресса при беременности улучшает речь детей

Ученые из Университетской больницы Оденсе выяснили, что высокий уровень гормона стресса кортизола в третьем триместре беременности может улучшить речевые и языковые навыки в первые 3 года жизни ребенка.

Высокий уровень гормона стресса при беременности улучшает речь детей
© Газета.Ru

Исследование представлено на 25-м Европейском конгрессе эндокринологов в Стамбуле.

Кортизол — стероидный гормон, помогающий организму реагировать на стресс. При внутриутробном развитии он также регулирует рост плода и влияет на развитие его мозга.

В новом исследовании ученые проанализировали данные об уровне кортизола у 1093 датских женщин в течение третьего триместра беременности, а также о речевых и языковых навыках их детей в возрасте от 12 до 37 месяцев.

Они обнаружили, что мальчики, подвергшиеся воздействию высокого уровня кортизола в утробе матери, могли сказать больше слов в возрасте от 12 до 37 месяцев, в то время как девочки понимали больше слов в возрасте от 12 до 21 месяца.

Теперь ученые планируют оценить, имеют ли дети, подвергшиеся воздействию высокого уровня кортизола в утробе матери, более высокие показатели коэффициента интеллекта (IQ) в возрасте 7 лет.

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