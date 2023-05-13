РУСАДА сообщило о сокращении количества запросов на использование запрещённых препаратов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что в апреле спортсмены подали пять запросов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и методов (TUE).

«В апреле в РУСАДА поступило пять запросов на оформление терапевтического использования. Девять ранее поданных запросов были одобрены», — приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Напомним, в марте этого года РУСАДА получило 21 запрос на оформление терапевтического исключения.