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РУСАДА сообщило о сокращении количества запросов на использование запрещённых препаратов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что в апреле спортсмены подали пять запросов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и методов (TUE).

«В апреле в РУСАДА поступило пять запросов на оформление терапевтического использования. Девять ранее поданных запросов были одобрены», — приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Напомним, в марте этого года РУСАДА получило 21 запрос на оформление терапевтического исключения.

Ранее РУСАДА сообщило, что в апреле было зафиксировано 20 случаев нарушения спортсменами правил доступности для тестирования на допинг. За весь прошлый год агентством было выявлено 375 подобных нарушений. В период с января по апрель 2023 года было выявлено 77 таких случаев.

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