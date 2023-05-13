Ольга Орлова и Ксения Бородина породнились

«Упорство со стороны Оли и воплощение любых желаний со стороны Валеры. За это вам огромное спасибо — вы большой стимул для многих, — подняла тост за свою подругу Ксения Бородина. — Здоровья вам, самое главное. Мы, как крестные, обещаем, чем можем вам поможем. Мы всегда рядом. На нас всегда можете рассчитывать».