Ольга Орлова и Ксения Бородина породнились
Певица и телеведущая выложила у себя в социальных сетях серию фото.
Ольга Орлова крестила свою маленькую дочь Анну. Крестная матерью стала Ксения Бородина, которая вместе с Орловой ведет популярное реалити-шоу «Дом 2».
Так можно считать, что отныне Ольга и Ксения — практически родня. На таинстве присутствовал узкий круг приглашенных, поскольку Ольга не хотела привлекать повышенное внимание публики к таинству.
После крестин вся небольшая компания отправилась отметить событие в модный ресторан.
«Упорство со стороны Оли и воплощение любых желаний со стороны Валеры. За это вам огромное спасибо — вы большой стимул для многих, — подняла тост за свою подругу Ксения Бородина. — Здоровья вам, самое главное. Мы, как крестные, обещаем, чем можем вам поможем. Мы всегда рядом. На нас всегда можете рассчитывать».