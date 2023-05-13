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Ольга Орлова и Ксения Бородина породнились

Певица и телеведущая выложила у себя в социальных сетях серию фото.

Ольга Орлова и Ксения Бородина породнились
© WomanHit.ru

Ольга Орлова крестила свою маленькую дочь Анну. Крестная матерью стала Ксения Бородина, которая вместе с Орловой ведет популярное реалити-шоу «Дом 2».

Так можно считать, что отныне Ольга и Ксения — практически родня. На таинстве присутствовал узкий круг приглашенных, поскольку Ольга не хотела привлекать повышенное внимание публики к таинству.

После крестин вся небольшая компания отправилась отметить событие в модный ресторан.

«Упорство со стороны Оли и воплощение любых желаний со стороны Валеры. За это вам огромное спасибо — вы большой стимул для многих, — подняла тост за свою подругу Ксения Бородина. — Здоровья вам, самое главное. Мы, как крестные, обещаем, чем можем вам поможем. Мы всегда рядом. На нас всегда можете рассчитывать».

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