Разработан пластырь от аллергии на арахис у детей

Международная команда специалистов при финансировании французской биотехнологической компании DVB Technologies разработала пластырь от аллергии на арахис у детей. Выводы работы опубликованы в New England Journal of Medicine.

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Пластырь под названием Viaskin приклеивается на кожу и является формой иммунотерапии. Таким образом дети, страдающие аллергией на арахис, постепенно подвергаются воздействию небольших частиц арахисового белка, что тренирует иммунную систему для лучшей переносимости аллергена.

Ученые провели серию испытаний с участием 362 детей в возрасте от одного года до трех лет. Испытуемым случайным образом назначили либо носить пластырь с аллергеном, либо плацебо (без активного вещества) каждый день в течение года.

Результаты показали, что 67 процентов детей из первой группы достигли иммунной устойчивости: они могли проглотить от одного до четырех ядер арахиса без аллергической реакции. Для сравнения — в группе плацебо эта цифра была на уровне 33 процентов.