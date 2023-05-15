Дети и телефоны: как установить правила

Многие родители боятся взаимодействия детей с телефонами — и не без оснований. Даже взрослые порой не могут контролировать время, проведённое в гаджетах, что уж говорить о ребёнке?

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Тлум.Ру составил подборку полезных советов для родителей, чьи дети просят купить им телефон.

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Как обозначить правила пользования техникой, ограничить ребёнка в бесконечном времени с мобильником и не стать при этом его главным врагом? Рассказываем в нашей статье.

Почему пользование техникой стоит ограничивать?

Требуется изрядная самодисциплина, чтобы справиться с тем, чтобы отложить телефон и не отвлекаться. Так и тянет ведь постоянно проверять входящие сообщения или ленты соцсетей! Большинство детей не готовы к такому подвигу до средней школы. Большинство взрослых, кстати, тоже, но это уже другой разговор.

Поскольку префронтальная кора головного мозга полностью не развита до середины двадцатилетнего возраста, ученикам младших и средних классов достаточно трудно совладать с соблазнами социальных сетей, мобильных игр и других развлечений.

Давать маленьким детям телефон, которым они могут пользоваться постоянно, без вашего присмотра и объяснений, как и почему — это всё равно, что давать им вызывающее привыкание лекарство, а затем не следить за тем, сколько они его пьют. Телефоны полезные — это постоянный источник информации, возможность переключить внимание и быстрый способ связи; это необходимый и повсеместный инструмент современного человека, но во всём должна быть мера, а как и любым инструментом, ими нужно научиться пользоваться безопасно для себя.

Как выстроить правила пользования мобильным телефоном?

№ 1. Не давайте ребёнку телефон слишком рано

Когда дети начинают ходить в школу сами или без присмотра, им нужен мобильный телефон из соображений безопасности. Родителям важно знать, где они, что с ними всё в порядке, что они всегда на связи — для таких ситуаций без телефона не обойтись.В таких случаях лучше всего использовать телефон с установленным родительским контролем — так вы будете знать, что дети не скачивают сомнительные приложения и не заходят на сайты для взрослых. Однако важно помнить: родительский контроль уместен только в форме заранее установленных ограничений. Не стоит использовать приложения, которые позволяют прослушивать окружение ребёнка и его разговоры — может показаться, что так безопаснее, но подобным образом вы только нарушите доверительные отношения с сыном или дочерью.

№ 2. Установите правила до того, как ребёнок получит телефон

Большинство родителей считают, что «контракт» с ребёнком — это лишнее, однако это не совсем так. Лучше всего обозначить правила «на берегу». Так детям будет проще соблюдать их, ведь для школьников, особенно младшего возраста, очень важны правила, чтобы научиться самоконтролю. Лучше всего будет заключить такое соглашение в письменном виде, а все условия обязательно должны быть обговорены с ребёнком. Если вы не сходитесь в чём-то конкретном — например, в том, сколько времени детям стоит проводить в мобильном устройстве — постарайтесь прийти к компромиссу. Это не только снизит количество ссор, но и научит ребёнка умению договариваться.

№ 3. Контролируйте и обучайте

Обсуждайте с ребёнком то, как он использует свой мобильный телефон, что он чувствует в эти моменты. Особое внимание уделяйте тому, что он видел в Интернете — зачастую приукрашенная чужая жизнь в онлайне заставляет нас чувствовать себя плохо, завидовать и становиться неуверенными в себе. Используйте это как возможность выслушать своего ребёнка и установить с ним контакт, а также помочь ему понять, что онлайн-публикации никогда не отображают полной картины чужой жизни.

Спросите, не пишут ли ему гадости в Интернете, и если да — что он чувствует в такие моменты? Объясните, что подобным образом люди скорее пытаются возвысить себя, нежели задеть его, и к нему такие слова никакого отношения не имеют. Научите, что отвечать троллям в Интернете не стоит — это их только заводит — а лучше сразу заблокировать их. Подскажите ребёнку, что принимать заявки в друзья от незнакомых людей может быть опасно, и ему стоит общаться в Сети только с теми, кого он уже знает по школе или кружкам.

№ 4. Говорите и слушайте

Исследования показывают, что когда у детей возникают проблемы с технологиями любого рода, это часто происходит потому, что у них есть трудности и за их пределами. Всё взаимосвязано, и эти проблемы будут проявляться в остальной части их жизни. Обращайте внимание на то, как себя чувствуют ваши дети, что их беспокоит, говорите о чувствах — есть вероятность, что телефонный эскапизм — это симптом чего-то большего, чем просто телефонная зависимость.