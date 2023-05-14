Выяснилось, нужно ли принимать витамин B12 при беременности

Ученые из Медицинского колледжа Катманду выяснили, что прием добавок с витамином B12 во время беременности не связан с улучшением развития нервной системы младенца. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

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Витамин В12 имеет решающее значение для различных физиологических процессов в организме человека, особенно для неврологических. Достаточный уровень витамина во время беременности и в раннем младенчестве важен для улучшения исходов беременности, роста и развития нервной системы младенцев.

В новом исследовании приняли участие 800 беременных женщин из Непала в возрасте от 20 до 40 лет, срок беременности которых не превышал 15 недель. В начале исследования у 569 женщин (71%) уровень витамина B12 в крови был ниже 221 пмоль/л, что соответствует дефициту. Женщин разделили на две группы: первая принимала 50 мкг витамина B12 ежедневно, а вторая — плацебо.