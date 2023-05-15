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Аэрофлот покажет своим пассажирам «Детей Арктики»

На рейсах национального авиаперевозчика «Аэрофлот» начнется показ мультсериала «Дети Арктики», сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Аэрофлот покажет своим пассажирам «Детей Арктики»
© N24.ru

— Бортовая система мультимедийных развлечений пополнилась этим сериалом в рамках сотрудничества с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, — прокомментировали в пресс-службе «Аэрофлота».

Карина рассчитана на зрителей любого возраста. Она рассказывает об образе жизни коренных народов и из уникальной культуре. Пассажирам авиакомпании на борту доступно два сезона по десять серий.

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