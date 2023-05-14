Названы первые признаки ментальных нарушений у детей

Ребенок с ментальными отклонениями может родиться в любой семье. Поэтому очень важно обратиться к специалистам на ранних этапах развития малыша.

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Для этого необходимо уметь подмечать первые симптомы ментальных отклонений. Их в интервью «Известиям» назвала эксперт Марина Волкова.

По ее словам, самые тяжелые диагнозы в большинстве случаев ставятся еще на этапе рождения или даже во время беременности. Сложнее всего распознать расстройство аутистического спектра, аутизм, задержку психомоторного, психоречевого развития, которые могут привести к умственной отсталости.

Марина Волкова призвала родителей обращаться к неврологу, если годовалый ребенок не откликается на свое имя, не поддерживает зрительный контакт, у него отсутствует указательный жест. Кроме того, малыш к 2 годам уже должен говорить и составлять короткие предложения.

«Для общей диагностики, помимо консультации невролога, может потребоваться консультация нейропсихолога. В случае с отставанием в речевом развитии необходим осмотр логопедом-дефектологом, при проблемах с двигательным аппаратом - врачом-реабилитологом, при проблемах со слухом и зрением - сурдологом и тифлопедагогом соответственно», - перечислила эксперт.