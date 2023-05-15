Раскрыт правильный способ реагировать на детские обиды

«Это нужно для того, чтобы ребенок научился их распознавать. "Ты обижен, потому что папа не идет с тобой гулять". Или "Ты обиделась на нас с папой, потому что мы хвалили Максима". Поведение ребенка при этом не изменится. Он по-прежнему будет расстраиваться. Но увидит, что его понимают и принимают в этом состоянии», — пояснила специалист.