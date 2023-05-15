Как помочь ребенку выбрать профессию и не разругаться

Такое непростое и противоречивое занятие как поиски профессии для подростка – повод не только узнать его получше, но и сблизиться с ним.

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Как грамотно подойти к этому вопросу, светскому обозревателю BFM-Новосибирск Ирине Мжельской рассказала в рубрике «Советы эксперта» профориентолог Наталья Карпелева.

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Ирина Мжельская: Вмешиваться в личное пространство подростка – всегда непросто. А если на кону стоит его будущее – сложно вдвойне. Трудный возраст, гормоны, все нервничают, всех давит груз ответственности, и тут, казалось бы, хорошо уже просто не поссориться.

Однако совместный выбор профессии для ребенка может дать гораздо больше – не только уверенный взгляд в завтрашний день, но и дружбу между ним и родителями. Как правильно помочь ребенку, чтобы никто не потерял и все приобрели, нам расскажет профориентолог и эксперт по мотивации Наталья Карпелева.

Это пятый выпуск «Советов эксперта» с Натальей Карпелевой – тренером программы «Выбор профессии», региональным партнером международной школы выбора профессии «Пункт Б». Ссылки на некоторые предыдущие материалы будут указаны в конце текста.

Наталья КАРПЕЛЕВА: Знаете ли вы, что профориентация сближает подростка и родителей? Сегодня я дам вам несколько рекомендаций, как пройти этот путь интересно и одновременно стать ближе.

1. Не нагнетайте ситуацию

У подростка сейчас и без того нелегкий период: переходный возраст, экзамены, выбор профессии, места дальнейшей учебы. Лучше предложите вместе сходить на дни открытых дверей в учебные заведения, на ярмарки вакансий. Смотрите видео, слушайте подкасты (очень рекомендую YouTube-канал креативного агентства «ЖИЗА», придерживающегося формата «10 глупых вопросов профессионалам»). Познакомьте ребенка со знакомыми, у которых интересная работа, расскажите о своей работе.

Найдите профориентолога, который поможет вам выбрать профессиональное направление, но оставайтесь участником процесса. Это не значит, что вам надо вместе посещать консультации, но обязательно попросите обратную связь для себя. А потом обсудите предложенные варианты.

2. Откажитесь от лишней тревожности

Ребенку хватает переживаний, а если вы будете постоянно говорить о том, что волнуетесь и беспокоитесь, то станете источником конфликтных ситуаций. Если ваш собственный градус тревоги зашкаливает – не передавайте ее подростку, а лучше поговорите с психологом или профориентологом. Они всегда дадут совет, как вести себя в этой ситуации.

3. Не иронизируйте по поводу его выбора

Многие подростки говорят, что хотят стать блогерами или стримерами. Составьте диалог таким образом, чтобы понять – что именно привлекает вашего ребенка в этой профессии. Расскажите о том, что это тоже нелегкий труд, а не просто кривляние перед камерой.

Перечислите навыки, необходимые успешному блогеру. Что надо чем-то привлекать людей, неустанно находить новые темы, говорить о полезном. Что должна быть выстроена грамотная речь, умение общаться с публикой. Что нужно разбираться в фото- и видеосъемке, монтаже, ораторском искусстве, рекламе и маркетинге.

Просто ничего не делать и зарабатывать деньги – не получится. Отнеситесь к этой работе с уважением, но обязательно погрузите ребенка в нюансы профессии.

4. Поговорите о его интересах и расскажите о себе

Вам будет полезно узнать, к какой профессии склоняется ваш ребенок. Пусть это будет первым шагом на пути к профориентациии. Если видите интерес к чему-то – поддержите его, воздержитесь от колких фраз. Составьте вместе план дальнейших действий и список интересных направлений. После этого изучите профессии детально.