Как помочь ребенку избавиться от наркотической зависимости

В статье мы говорим о том сценарии, когда сами родители не находятся в какой-либо зависимости от алкоголя или химических веществ. Даже излишне здесь уточнять, почему мы сразу отсекаем зависимых взрослых. Перейдем к мамам, папам, бабушкам, дедушка, тетям и дядям, которые воспитывают подростков и сами не находятся в зависимости от пагубного потребления различных веществ.

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Итак, вы узнали, что ваш ребенок употребляет наркотики. Первое, что рекомендуется сделать, — принять тот факт, что это не «вредная привычка». Взрослый должен осознавать разницу между «зависимостью» и «привычкой».

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Давайте почувствуем ее. Есть две противоборствующие стороны. Одни люди говорят: «Я никогда не завтракаю. Работу надо начинать на пустой желудок», а другие уверены в том, что всегда надо есть кашу на завтрак. Утро должно быть подпитано энергией. Так люди и живут — одни никогда не завтракают, а другие, напротив, утро начинают с каши, творога и других продуктов.

Что мы тут видим? Человек полностью контролирует ситуацию, он сам приучил себя так начинать свое утро, но кроме личного убеждения за этой привычкой ничего не стоит. Вряд ли тому предшествовала трудная жизненная ситуация или психологическая травма.

Привычка — это быстрый, понятный, проверенный способ решить вопрос или ситуацию. Усилием воли человек в любой момент может изменить порядок дел.

Но когда мы говорим о зависимости, то здесь речь идет не столько о выбранной модели поведения — это уже симптом, а сколько о том, что стало причиной этого выбора.

Зависимость — это навязчивая потребность, подталкивающая человека к определенной деятельности. Хроническое нарушение функций мозга, отвечающих за награду, мотивацию и память.

Сегодня мы будем говорить о помощи. Когда осознание того, что вы столкнулись с аддикцией (навязчивой потребностью в определенной деятельности, которую человек не в состоянии контролировать), уже пришло, можно переходить к помощи. Важным этапом здесь будет определение роли. Каким вы будете спасателем? Решите тонуть рядом с утопающим или протянете руку, чтобы он смог выбраться?

Как правило, первый разговор с детьми не складывается, потому что подросток настроен на поиск дозы и не мотивирован на лечение. Родитель же находится под влиянием сложных эмоций: страха за ребенка и себя, обиды, чувства вины, злости. Поэтому перед тем, как помогать подростку, вербализируйте свое состояние в безопасном месте, например, на телефонах доверия, в специализированных чатах, посетите личного консультанта или запишитесь к психологу.

Когда эмоциональное состояние станет более стабильным, можете приступать к общению с подростком. Подробнее о том, как помочь детям справиться с зависимостью от наркотиков, ИА «Уральский меридиан» рассказала Елена Подгорная, ведущий специалист тюменского регионального центра «Семья».

Елена, как спасти ребенка от наркотической зависимости?

— Когда родитель признал, что это серьезная жизненная ситуация (мои клиенты называют ее проблемой), то для начала хорошо бы перевести «проблему» в «задачу» — подумать над тем, что и как необходимо решить. Концентрация мыслей на деятельности помогает переключиться на рациональность и понять, что теперь с этим делать.

Как правило, страх и панический настрой подпитываются отсутствием информации. В моменте, когда человек сталкивается с чем-то неизведанным, неопределенным, им начинают управлять эмоции. Поизучайте специализированные сайты наркологических диспансеров и реабилитационных центров, пообщайтесь с людьми, которые находятся в ремиссии, уместно будет вступить в сообщество родителей, которые тоже столкнулись с подростковой наркоманией.

Так вы сможете понять, что происходит, и быстрее перейдете к конструктивным действиям. Да, вы продолжите волноваться, переживать, но зато будете «знать врага в лицо». Происходящее станет более понятным.

Как начать разговор об этом?

— Дождитесь подходящего момента, чтобы начать беседу с подростком. Выберите ситуацию, когда ребенок будет не под влиянием сильного абстинентного синдрома. Я настоятельно рекомендую не прибегать к обвинению и фразам: «Зачем тебе это, брось!» Так диалог не сложится. Спросите, как давно он употребляет наркотик, что он выбрал из запрещенных веществ.

Будьте готовы, что ребенок будет от вас многое скрывать и, скорее всего, утаивать истинную причину употребления (возможно, он и сам ее не знает). Более того, вы можете столкнуться с тем, что у ребенка «все хорошо».

Необходимо выстроить максимально доверительный разговор, чтобы понять его эмоции, дать ему возможность прочувствовать ваши переживания, например, не обвинять ребенка в употреблении, а говорить о себе: «Ты знаешь, Я переживаю за твое здоровье, МЕНЯ настораживает, что ты не спишь и не ешь!» Понятно, что вы осознаете, что происходит, и вам не удастся быть полностью спокойным, да и не надо к этому стремиться, поскольку это может показать вас как равнодушного и холодного родителя.

Пусть ребенок считывает родительское волнение за него, обратите внимание, — это когда вы тяжело дышите, у вас сильное сердцебиение, вы потрясываете ногой, а НЕ бегаете по комнате, обыскиваете его и кричите на сына или дочь — данное поведение совсем иного характера. Конечно, если это очередная неуспешная попытка помочь ребенку, или вы только сейчас поняли, что происходит и пока в шоковом состоянии, то эмоциональные срывы будут, не стоит себя винить.

Нужно обратиться за помощью к специалистам или в сообщества тех, кто также столкнулся с зависимостью ребенка.

Можно ли обыскивать комнату подростка или его самого, когда он приходит домой?

— В самом процессе, назовем его ревизией, нет ничего предосудительного, особенно если факт употребления наркотиков вами подтвержден. Но важно понять, как вы будете проводить данное мероприятие. Если в стиле: «А ну-ка, давай, быстро выворачивай свои карманы!», то ребенок это воспримет, как очередной упрек обвинения, будет конфликт.

Совсем другой случай, когда вы честно говорите: «Знаешь, скорее всего, или, возможно, тебе это будет неприятно, но я сейчас в таком состоянии шока и не понимаю, что должен делать с этой ситуацией, и мне важно знать, как далеко ты зашел». Без истерики, в диалоге, соблюдая паузы, дожидаясь его реакции.

Понятно, что сдерживать себя будет сложно, но помните: у вас не проблема, а задача разобраться. Почувствовать свои эмоции в том числе, поэтому у родителя должен быть алгоритм действий. Помочь могут в реабилитационном центре, где знают, как действовать, есть даже специальные памятки, тренинги, где учат, как вести себя с подростками-наркоманами, ведь каждый ребенок индивидуален, темпераменты различные, как у взрослых, так и у детей.

Можно ли сразу обратиться к психологу с запросом: поговорите с моим ребенком, я не могу с собой совладать?

— Важно не оставаться с этим одному. Мы привели в пример родителей весьма эмоциональных, а ведь есть еще взрослые, которые были убеждены в тотальном контроле своего ребенка, что они все сделали правильно, и какое-то время такие взрослые могут пребывать в настоящем шоке. В этой ситуации сложно представить, что родитель будет постоянно рационально делать взвешенные шаги по отношению к ребенку. Мамам и папам нужна поддержка, которая поможет им адекватно мыслить.

С разгрузкой чувств способны помочь люди в вашем окружении, которым вы доверяете, которые не будут искать виноватых, а просто вас выслушают. Понятно, что по правилам первое — это обращение к врачам и в различные центры, но вам может потребоваться помощь в моменте.

Да, например, произошел конфликт, вы поругались, возможно, пытались запереть ребенка, что, скорее всего, привело к еще большему скандалу. Я рекомендую вначале с этой ситуацией разобраться самостоятельно, выговориться, чтобы мышление включилось и настроилось на рациональное решение проблемы.

Нужен человек, который помог бы принять ситуацию и приступить к задачам. Выплеск эмоций произошел, но это уже вчерашний день. Теперь рекомендуется думать в направлении: «Хорошо, я его закрыл, как это помогло? Никак. Куда он бежит? Возможно, в той компании он находит какую-то поддержку, понимание».

Научитесь делать такие взвешенные и рассудительные шаги. Думать подобным образом вы можете, если сами не будете скрываться и уходить от проблемы, обратитесь за помощью к специалистам, они научат и покажут как. И тогда не потребуется помощь психолога для разговора с ребенком. Но, конечно, консультант может взять на себя функции взрослого и начать разговор с подростком, чтобы вы могли его продолжить.

Какие есть признаки того, что мой ребенок употребляет наркотики?

— Конечно, есть физиологические (возможные) признаки: расширенные зрачки, сбивчивая речь, проблемы со сном — бодрствует несколько дней, а потом отсыпается и днем, и ночью, чрезмерная жажда, в питании вы наблюдаете сбои — ест много, а потом голодает и словно как бы недомогает, испытывает тошноту, сбрасывает вес.

Эмоциональное состояние тоже с резкими и непостоянными перепадами: от эйфории и завышенной самооценки: «Я просто нереальный человек» до поникшего состояния и замкнутости. Но здесь важно ориентироваться не на один признак, а на совокупность того, как эти тревожные черты в поведении проявляются.

Потому что для подросткового возраста характерны, например, перепады настроения, или это могут быть симптомы психического расстройства, депрессии. Не стоит сразу пугать подростка вопросом: «Ты что наркоман?»

Если вы очень внимательный родитель, то способны заметить спазм жевательных мышц, которые могут указывать на потребление солевых веществ. Раны и язвы на языке, возможно, являются признаком потребления.

Возможно, будут трудности с социумом: отказывается от посещения школы, секций, прогуливает уроки, общается в грубой форме. Я говорю о тех моментах, когда подросток совсем не чувствует рамок дозволенного, потому что не зависимый от наркотиков ребенок способен рационально понимать, за какие границы социальных норм можно выходить, а за какие нет.

Ярким маркером и сигналом является финансовая часть: часто начал снимать деньги с карты, пропадают вещи, его личные принадлежности, просит у вас деньги на разные расходы, которые вроде бы и не планировал.

Иногда ребенок сам может себя выдавать: обнюхивает слишком скрупулезно свои вещи, постоянно что-то старается спрятать. И все это проявляется не по отдельности, а из вышеперечисленного у него несколько признаков из разных категорий: поведения, здоровья, социальной позиции.

Сложный вопрос: мой ребенок употребляет наркотики и не хочет лечиться, что делать?

— Здесь важно понять, почему подросток не хочет получить медицинскую помощь. Можно постараться выяснить причину, вероятно, он убежден, что ему уже ничего не поможет, или ребенок пока в той стадии, когда ему кажется, что он в безопасности и ничего страшного с ним не произойдет. Когда вы знаете, за что он держится — какая мысль у него в голове, то способны выстраивать мотивацию на лечение.

С этим вопросом вы можете обратиться в реабилитационный центр, специалисты которого в определенных случаях выезжают к подросткам для мотивационного разговора. Зачастую у них есть свой опыт работы с такой категорией людей, в том числе с детьми. Есть вариант подключить узкопрофильного специалиста, который имеет опыт и способен провести мотивационную работу, потому что он способен увидеть, что решение ребенка — это определенный протест вам из-за детско-родительских отношений, например. Тогда специалист обратится к вам с предложением изменить модель поведения, ведь когда ребенок все-таки видит какие-то изменения, то может захотеть сам пойти по пути перемен.

Насильно никто, конечно, помощь не сможет оказать. Есть вариант положить в наркологию принудительно, там его прокапают, но если не будет проведен процесс реабилитации, то, скорее всего, ребенок продолжит употреблять.

Хорошей мотивацией являются общение и встречи с людьми, которые находятся в ремиссии, дети им доверяют, поскольку видят в них где-то себя.Но, к сожалению, иногда нужно принять факт своего бессилия. Сказать ребенку, что, если он будет готов взять ответственность за свою жизнь, вы рядом. Что вам больно смотреть, как он ломает свою судьбу, но это его выбор.

Чем может помочь психолог, какая вообще должна быть проведена работа с ребенком?

— Если, например, это первичное обращение и мы еще не уверены, есть или нет зависимость, или вы предполагаете, что это было неудачным экспериментом, а подросток сам просит о помощи, то можно начать с поддержки у психолога. Работать и над тем, что вообще происходит с ребенком, с его эмоциональным состоянием, какая мысль или ситуация привела его к желанию попробовать, надо проследить, от чего он бежит в аддикцию.

Если же он на стадии, когда пребывает в эйфории, в период регулярного употребления, и получает таким образом удовольствие, у него есть потребность снова возвращаться к определенному состоянию. Тогда необходим комплекс мер: нарколог, затем психотерапевт, поддерживает мотивацию психолог.Я хочу привести в пример фразу из кинофильма «Красивый мальчик».

Начинать работу с ребенком, имеющим зависимость, нужно с нарколога и психотерапевта. Когда состояние стабилизируется, можно прорабатывать глубокие внутренние переживания, которые часто бывают бессознательными.

Врач подбирает медикаментозное лечение, потому что в случае с синтетическими веществами они практически сразу разрушают нервную систему и влияют на психику, а психолог направляет свою работу на поддержку, помощь с теми жизненными ситуациями, с которыми ребенок сталкивается, помогает в социализации, установлении новых связей, контактов.

Я бы рекомендовала помощь клинического психолога, который имеет опыт работы с подростками в зависимости.

Что нельзя делать родителю, который хочет помочь своему ребенку?

— Основное — считать, что зависимость всего лишь плохая привычка, мы уже про это говорили. Стыдить, потому что нет смысла. Чувства вины и так у подростка достаточно, дети зачастую поэтому и бегут в состояние зависимости. Фразы: «Ты бесстыжий, у тебя нет совести, посмотри на себя, какой ты отвратительный!» только усугубят ситуацию и еще больше усилят аддикцию. Нельзя давать деньги, покрывать его перед другими: «Неужели вы не понимаете, что мой ребенок болен». Помните: чем больше вы стараетесь демонстративно скрыть ситуацию, тем быстрее приближаетесь к покровительству зависимости. Поддерживать надо ребенка, а не аддикцию.

В выводе подростка из зависимости потребуется системный подход. Его основные этапы мы разобрали выше, давайте их закрепим.

Вначале это консультирование у нарколога, при необходимости психологическая поддержка себе, мотивационная — ребенку, далее подросток проходит этап дезоксидации и реабилитации в центре, после лечения необходима адаптация к социуму.

На последнем этапе можно подключить не только психолога, но и узкопрофильного врача-аддиктолога. Специалисты заново научат, как общаться с людьми, расскажут о способностях, которые помогут противостоять стрессам и не попадать под негативное влияние чужих людей.