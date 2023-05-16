Школьники придумают новые турмаршруты для региона РФ

Забайкальские школьники разработают для региона новые туристические маршруты. Об этом сообщается на сайте Фонда развития Забайкалья.

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Ученики школ Читы участвуют в эколого-краеведческом проекте «Край багуловых зорь — моя малая родина». Они знакомятся с разнообразием растений забайкальской природы в ботаническом саду.

В рамках проекта дети учатся создавать маршруты, прокладывать туристические тропы, систематизировать собранные данные, а также обсуждают возможности краеведческой науки, исследуют состав забайкальской почвы и знакомятся с заповедными животными региона. Кроме того, школьники изучают географические исследования и труды ученых региона. В этом им помогает доктор географических наук, профессор Александр Новиков, который проводит интерактивные занятия.