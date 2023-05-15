Далеко не всем детям нравится проводить время на даче. Несмотря на то, что вокруг свежий воздух и чудесная природа, настроение портится от скуки и тоски по городским условиям. Затем дети вырастают, у них появляются собственные сыновья и дочери. А еще порой просыпается интерес к даче: обустройство летнего шашлычного отдыха, садоводство, свой огород. Только теперь уже их подрастающее поколение не желает покидать квартиру. Журналисты издания «Вести Подмосковья» узнали у специалистов, что делать, если ребенок не хочет ездить на дачу и постоянно там скучает.

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Педагог дополнительного образования Регина Притула посоветовала поговорить с ребенком о том, как он сам видит проведение своих каникул или выходных дней. Стоит дать ему возможность хотя бы частично реализовать свои желания. «Может быть, у ребенка нет на даче друзей, и он хочет остаться в городе ради общения. Тогда предложите взять с собой одного из них - в моем детстве это практиковалось, сейчас я тоже использую такой метод. Перейдите от продавливания к вовлечению: например, моя бабушка звала меня на дачу учиться печь пироги. У нас стояла большая духовка, мы половину лета тренировались, пока мои кулинарные шедевры не стали получаться такими же вкусными. А мама подруги предложила поехать на дачу шить костюмы для Барби и строить большой кукольный дом, для которого в городской квартире нет места», - поделилась специалист.

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Культуролог Елена Кидямкина не обошла стороной детскую любовь к интернету. Как бы взрослых ни смущала эта тема, ее проигнорировать не удастся - в планшете все мультики, соцсети и прочие блага цивилизации.

«Проведите на даче скоростной или хоть какой-то интернет, и тогда ребенок с удовольствием разделит с вами досуг на свежем воздухе. Если вы категорически против зависания в соцсетях, то действительно рассмотрите вариант с приглашением на дачу кого-то из друзей ребенка. Они найдут чем заняться даже без интернета», - отметила она.

Также Елена Кидямкина порекомендовала приобщиться к интересам чада: снимать видео и выкладывать в соцсети. Можно знакомить его с рыбалкой и тихой охотой, вместе ходить в гости, спать в палатке под звездным небом (можно даже в саду на участке), а потом монтировать тематические интересные видеоролики.

«Столкнулись с проблемой, когда дочке исполнилось пять. Ровесников на даче нет, не то что детей - людей мало. Стали думать, как ее заинтересовать. Первым шагом было обустройство детской площадки. Мы купили батут, бассейн, спорткомплекс. Это все радовало дочку, но недолго. Тогда стали привлекать ее к совместным хобби: походам за ягодами, велосипедным прогулкам. Конечно, не все «зашло», но вот сбор грибов очень увлек. Ребенок стал изучать названия грибов, отличать съедобные от несъедобных. В этом году она ждет поездку на дачу с нетерпением, чтобы сходить за дарами леса», - рассказала заместитель исполнительного директора «Идеи&Решения» Анастасия Володина.

Она напомнила, что детям сложно постоянно пребывать на одном месте, поэтому ее семья решила проблему короткими путешествиями до ближайших озер, рек и городов.