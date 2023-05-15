$77.20+1.3284.25+1.36

Связь аутизма и прививок у детей опровергла генетик

Связь такого серьезного заболевания, как аутизм, и прививок, с пеной у рта любят пообсуждать антипрививочники. Представители фундаментальной науки эту связь отрицают, тем не менее, всем без разбора прививки тоже ставить нельзя.

Связь аутизма и прививок у детей опровергла генетик
© VN.ru

«Аутизм – это состояние, которое может возникать вследствие порядка сотни разных заболеваний, –

комментирует изданию «Наука в Сибири»

врач-генетик, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Наталья Кох. – Может быть разная выраженность этого расстройства: к примеру, человек может совсем не говорить или может иметь только небольшие трудности при выстраивании социальных связей».

Если у пациента на генном и клиническом уровне уже есть определенные нарушения, в таком случае прививка действительно может привести к нежелательным последствиям, продолжает ученый.

При повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера

определенные вакцины на самом деле в редких случаях могут спровоцировать аутоиммунные процессы и сработать как триггер патологии в центральной нервной системе.

«Если же взять ребенка без патологии, то никакая прививка никогда аутизм у него не вызовет, – говорит Наталья Кох. – Именно поэтому для прививок есть четкие показания и противопоказания, и перед самой вакцинацией человека осматривает врач».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий