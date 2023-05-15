Связь аутизма и прививок у детей опровергла генетик

врач-генетик, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Наталья Кох. – Может быть разная выраженность этого расстройства: к примеру, человек может совсем не говорить или может иметь только небольшие трудности при выстраивании социальных связей».