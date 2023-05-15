Связь аутизма и прививок у детей опровергла генетик
Связь такого серьезного заболевания, как аутизм, и прививок, с пеной у рта любят пообсуждать антипрививочники. Представители фундаментальной науки эту связь отрицают, тем не менее, всем без разбора прививки тоже ставить нельзя.
«Аутизм – это состояние, которое может возникать вследствие порядка сотни разных заболеваний, –
врач-генетик, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Наталья Кох. – Может быть разная выраженность этого расстройства: к примеру, человек может совсем не говорить или может иметь только небольшие трудности при выстраивании социальных связей».
Если у пациента на генном и клиническом уровне уже есть определенные нарушения, в таком случае прививка действительно может привести к нежелательным последствиям, продолжает ученый.
При повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера
определенные вакцины на самом деле в редких случаях могут спровоцировать аутоиммунные процессы и сработать как триггер патологии в центральной нервной системе.
«Если же взять ребенка без патологии, то никакая прививка никогда аутизм у него не вызовет, – говорит Наталья Кох. – Именно поэтому для прививок есть четкие показания и противопоказания, и перед самой вакцинацией человека осматривает врач».