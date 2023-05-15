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PLOS ONE: употребление кофеина связано с ранней никотиновой зависимостью среди подростков

Ученые из Университета Западной Вирджинии установили, что употребление кофеина связано с курением и другими формами употребления никотина в раннем подростковом возрасте. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

Уупотребление кофеина связано с ранней никотиновой зависимостью среди подростков
© Depositphotos

В последнее время большинство подростков регулярно употребляют продукты с кофеином, такие как кофе, чай, газировки, энергетические напитки или конфеты. Однако это связано с определенным вредом из-за продолжающегося созревания нервной системы.

В ходе исследования ученые выяснили, может ли употребление кофеина в начале эксперимента предсказать большую вероятность употребления никотина при последующем наблюдении. Команда проанализировала данные о более 1 тыс. учащихся 20 школ. Они содержали информацию о количестве употребленных продуктов с кофеином и частоте употребления никотина.

Данные были получены с осени 2020 года по весенний сезон следующего года. Последующее обследование проводилось в период с апреля по май 2021 года.

Результаты показали значительную связь между потреблением кофеина и употреблением никотина. При повышении уровня употребления кофеина на один пункт вероятность начала употребления никотина спустя полгода возрастала на 13-15%.

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