Правильные компьютерные игры привьют детям полезные привычки

"Раньше опыт с помощью игры дети получали во дворе, а полезные привычки формировали под давлением родителей, сейчас мамам и папам приходят на помощь видеоигры. Мобильные и компьютерные игры стали частью образовательного процесса, которые работают во благо и помогают родителям сформировать у ребенка полезные паттерны поведения", — отметил он.