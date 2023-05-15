Что грозит ребенку, который украл товар в магазине
Если ребёнок пошёл в магазин и попался на краже, могут ли его задерживать и обыскивать? Как в такой ситуации вести себя родителям, ответили в телеграм-канале «Господдержка — Родители».
1. Как должны вести себя с ребёнком в магазине?
Охранники не имеют права насильно удерживать, обыскивать и опрашивать несовершеннолетнего. Администрация магазина должна сообщить о случившемся родителям и вызвать полицию.
2. Могут ли потребовать заплатить штраф?
Магазин не может устанавливать никакие санкции за неоплаченный товар. Требование заплатить двойную сумму или что-то больше стоимости — незаконное. Такие решения принимает суд.
3. Можно ли договориться?
Дело о краже может быть закрыто после примирения сторон. Например, если возмещён ущерб.
4. За содеянное отвечают родители?
Да, до 14 лет за ребёнка отвечают родители. Они и заплатят штраф. Воришку могут поставить на профилактический учёт. С 11 лет правонарушитель может быть отправлен в специальное учебно-воспитательное учреждение.
5. В каких случаях накажут ребёнка?
- штраф до пятикратной стоимости украденного, но не менее 1 000 руб,
- административный арест до 15 суток,
- обязательные работы до 50 часов.
- штраф до пятикратной стоимости украденного, но не менее 3 000 руб,
- административный арест от 10 до 15 суток,
- обязательные работы до 120 часов.
- штраф до 80 000 руб. или в размере дохода за полгода, обязательные работы до 360 часов,
- исправительные работы до 1 года,
- ограничение свободы до 2 лет,
- арест до 4 месяцев,лишение свободы до 2 лет.