Что грозит ребенку, который украл товар в магазине

Если ребёнок пошёл в магазин и попался на краже, могут ли его задерживать и обыскивать? Как в такой ситуации вести себя родителям, ответили в телеграм-канале «Господдержка — Родители».

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1. Как должны вести себя с ребёнком в магазине?

Охранники не имеют права насильно удерживать, обыскивать и опрашивать несовершеннолетнего. Администрация магазина должна сообщить о случившемся родителям и вызвать полицию.

2. Могут ли потребовать заплатить штраф?

Магазин не может устанавливать никакие санкции за неоплаченный товар. Требование заплатить двойную сумму или что-то больше стоимости — незаконное. Такие решения принимает суд.

3. Можно ли договориться?

Дело о краже может быть закрыто после примирения сторон. Например, если возмещён ущерб.

4. За содеянное отвечают родители?

Да, до 14 лет за ребёнка отвечают родители. Они и заплатят штраф. Воришку могут поставить на профилактический учёт. С 11 лет правонарушитель может быть отправлен в специальное учебно-воспитательное учреждение.

5. В каких случаях накажут ребёнка?

штраф до пятикратной стоимости украденного, но не менее 1 000 руб,

административный арест до 15 суток,

обязательные работы до 50 часов. С 16 лет за воровство придётся отвечать лично. Если стоимость украденного до тысячи рублей, нарушителю грозит:

штраф до пятикратной стоимости украденного, но не менее 3 000 руб,

административный арест от 10 до 15 суток,

обязательные работы до 120 часов. Если стоимость украденного от тысячи до 2,5 тысяч рублей: