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Что грозит ребенку, который украл товар в магазине

Если ребёнок пошёл в магазин и попался на краже, могут ли его задерживать и обыскивать? Как в такой ситуации вести себя родителям, ответили в телеграм-канале «Господдержка — Родители».

Что грозит ребенку, который украл товар в магазине
© unsplash.com

1. Как должны вести себя с ребёнком в магазине?

Охранники не имеют права насильно удерживать, обыскивать и опрашивать несовершеннолетнего. Администрация магазина должна сообщить о случившемся родителям и вызвать полицию.

2. Могут ли потребовать заплатить штраф?

Магазин не может устанавливать никакие санкции за неоплаченный товар. Требование заплатить двойную сумму или что-то больше стоимости — незаконное. Такие решения принимает суд.

3. Можно ли договориться?

Дело о краже может быть закрыто после примирения сторон. Например, если возмещён ущерб.

4. За содеянное отвечают родители?

Да, до 14 лет за ребёнка отвечают родители. Они и заплатят штраф. Воришку могут поставить на профилактический учёт. С 11 лет правонарушитель может быть отправлен в специальное учебно-воспитательное учреждение.

5. В каких случаях накажут ребёнка?

С 16 лет за воровство придётся отвечать лично. Если стоимость украденного до тысячи рублей, нарушителю грозит:
  • штраф до пятикратной стоимости украденного, но не менее 1 000 руб,
  • административный арест до 15 суток,
  • обязательные работы до 50 часов.
Если стоимость украденного от тысячи до 2,5 тысяч рублей:
  • штраф до пятикратной стоимости украденного, но не менее 3 000 руб,
  • административный арест от 10 до 15 суток,
  • обязательные работы до 120 часов.
Если стоимость украденного больше 2,5 тысяч рублей:
  • штраф до 80 000 руб. или в размере дохода за полгода, обязательные работы до 360 часов,
  • исправительные работы до 1 года,
  • ограничение свободы до 2 лет,
  • арест до 4 месяцев,лишение свободы до 2 лет.
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