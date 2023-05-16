Правда ли, что дети делают людей счастливее

Для многих поколений людей заводить детей было обязанностью, частью взрослой жизни. Но сейчас всё больше людей отказываются от этого. А что по этому поводу говорит наука?

© Ferra.ru

Кажется, что большинство из нас в определённый момент своей жизни начинает хотеть завести детей. Но при каком раскладе человек счастливее: с детьми или без них?

Это довольно сложный вопрос, который зависит в том числе от индивидуальных факторов. Но есть несколько общих вещей, связанных с этим.

При появлении ребёнка у человека происходят в мозгу изменения. У женщины в процессе родов и в период кормления в организме становится много окситоцина - гормона объятий, который усиливает эмоциональные связи, заставляет испытывать больше удовольствия от взаимодействия с другими. И трудно представить себе более сильную связь, чем между мамой и малышом. Причём эти ощущения и эмоции будут очень интенсивными. Относится всё это и к отцам. Связано это с тем, что мозг каждого человека запрограммирован на положительную реакцию на младенцев.

Но в дальнейшем все эти эмоции исчезнут. Связано это с тем, что дети требуют ухода, а ответственность за их здоровье и состояние несут родители. Соответственно, с ребёнком вас ждут бессонные ночи, расходы, беспорядок, подгузники. Ваша жизнь перестанет вам принадлежать. И всё это может усилить негативные эмоции.

Позже вы всё же будете испытывать положительные эмоции от любви к ребёнку, от времени, которое вы с ним проводите, от того, что наблюдаете за его взрослением.

Имеющиеся научные данные показывают, что наличие детей может сделать счастливее. В то же время это может заставить вас чувствовать себя несчастным, постоянно напряжённым, беспокойным и т.д. И в целом кажется, что при наличии детей эмоциональные переживания становятся более интенсивными.