Как повлиять на мужа-тирана, пытающегося отобрать ребенка

«Важно наличие дохода. Причем алименты и пособие по уходу за ребенком тоже считается доходом. Большой плюс, если суд будет проходить не по месту регистрации мужа, где у них есть связи, а во Владивостоке, где сейчас находится мать ребенка. К сожалению, наличие друзей у власти сопутствует тому, что решение может быть не в пользу матери. Такое уже бывало. Поэтому я советую также написать заявление не только на мужа, но и на его сестру, которая принимала участие в похищении ребенка. Будет факт обращении, а это важно», – заметила юрист.