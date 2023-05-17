Как повлиять на мужа-тирана, пытающегося отобрать ребенка
Сибирь всколыхнула шокирующая история. Обеспеченный житель Омска вместе с сестрой-чиновницей избил супругу и забрал маленького сына, с которым та скрывалась во Владивостоке.
Юрист Айжан Азенова в разговоре с «ФедералПресс» поделилась мнением, насколько часто мужья избивают своих жен и забирают детей и как молодой матери защитить свои права.
«Подобные инциденты случаются повсеместно. Случаи, когда отцы пытаются силой забрать у матери детей происходят и со звездами шоу-бизнеса, так и с обычными людьми. Так быть не должно. Мало того, что у женщины забирают ее маленького ребенка, так еще ее и избили. В данном случае, я считаю, женщина вправе написать заявление в полицию о причинении вреда здоровью, а после с результатами экспертизы обратиться с иском в суд», – отменила юрист.
По словам эксперта, многие женщины, после того, как супруг в очередной раз позволил себе рукоприкладство, не обращаются в полицию, чтобы не выносить «сор из избы».
«Суд верит фактам, а не словам. Даже если это была просто пощечина со стороны мужчины, надо идти в полицию. В дальнейшем это позволит при решении вопроса с кем станется ребенок, получить решение суда в свою пользу. В глазах судьи и органов опеки мужчина в итоге будет хуже выглядеть, чем мать, которая защищает себя и своего ребенка», – подчеркнула юрист.
Эксперт также напомнила, что во время бракоразводного процесса женщине надо будет доказать, что она все это время занималась ребенком и готова его обеспечить в дальнейшем.
«Важно наличие дохода. Причем алименты и пособие по уходу за ребенком тоже считается доходом. Большой плюс, если суд будет проходить не по месту регистрации мужа, где у них есть связи, а во Владивостоке, где сейчас находится мать ребенка. К сожалению, наличие друзей у власти сопутствует тому, что решение может быть не в пользу матери. Такое уже бывало. Поэтому я советую также написать заявление не только на мужа, но и на его сестру, которая принимала участие в похищении ребенка. Будет факт обращении, а это важно», – заметила юрист.