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В России предложили открыть в учебных заведениях детские комнаты

В России предложили создать детские комнаты при учебных заведениях, чтобы поддержать студентов, ставших родителями. С такой инициативой. С такой инициативой выступила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT во вторник, 16 мая.

В РФ предложили открыть в учебных заведениях детские комнаты
© Unsplash

Автор идеи считает, что в таких комнатах, где будет организован уход и присмотр за детьми, молодые родители могли бы оставлять малышей на несколько часов.

Согласно статистике, средний возраст российских женщин, родивших первенца, в 2018—2022 годах составляет почти 27 лет. Многие откладывают создание семьи в пользу карьеры и образования. Предлагаемая мера, по мнению Волынец, должна активизировать материнский инстинкт.

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