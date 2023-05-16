Международный день защиты детей-2023: история и традиции праздника
Решение об учреждении Международного дня защиты детей было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.
Впервые День был введен на официальном уровне в 1950 году. ООН поддержало инициативу, и обозначила защиту прав детей одним из главных приоритетов своей работы. На сегодняшний день этот праздник отмечается в более чем 30 странах по всему миру.
Существует несколько версий, почему праздник отмечается именно 1 июня. Наиболее распространенная гласит, что генконсул Китая в Сан-Франциско 1 июня 1925 года собрал детей-сирот из своей страны и устроил для них праздничное мероприятие — Фестиваль лодок-драконов. И как раз в этот день проводилась конференция в Женеве.
Сейчас главная цель праздника — привлечение внимания к проблемам детей и защите их прав. Они были закреплены в Декларации прав ребенка на Генассамблее ООН в 1959 году. Документ призывает родителей, общественные организации, органы государственной власти признать и защищать права детей, а также содействовать их соблюдению и реализации.