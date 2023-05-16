Слышит, но не слушает: как быть авторитетом для ребенка

Как стать авторитетом для ребенка без ультиматумов и угроз, как перестать давить и контролировать?

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Психолог Екатерина Мурашова, эксперт онлайн-школы для детей и подростков Skysmart (от Skyeng), автор бестселлеров «Класс коррекции» и «Любить или воспитывать» рассказывает, какие ошибки совершают родители, которые хотят добиться от детей уважения, и что делать, чтобы избежать их.

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Всегда выполняйте обещания

Мы, родители, изначально находимся в выгодном положении. Когда ребенок рождается, родитель для него не просто авторитет ― он почти бог, всемогущее существо, от которого зависит все в мире. Ребенок уверен, что мама и папа способны на все. Маленькие дети иногда рассказывают истории про то, как папа поднял поезд или сделал еще что-то настолько же невероятное. И когда ему говорят: «Этого не может быть, люди не поднимают поезда», — он отвечает: «А вот мой папа смог».

Когда ребенок начинает подозревать, что мама и папа не всесильны, что они ― обычные люди? Это происходит довольно поздно, лет в пять. То есть у нас есть пять лет, чтобы ничего не испортить.

Чтобы сохранить свой авторитет и после этого возраста, нужно с самого начала придерживаться всего одного правила: то, что вы сказали, обязательно должно произойти. И это вполне в ваших силах. Всегда держите слово и выполняйте обещания.

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Конечно, я не говорю о форс-мажорах ― болезни, землетрясении, наводнении ― которые нарушают планы. Ребенок отлично понимает силу непреодолимых обстоятельств. Вы всегда можете сказать: «Зайчик, мы не сможем пойти в зоопарк, потому что мама заболела, у нее температура». И это абсолютно нормальная вещь. Ребенок это принимает, это никоим образом не колеблет основ его жизни. Но форс-мажоры крайне редки. Их можно пересчитать по пальцам.

Если ребенку то и дело что-нибудь обещают, а потом говорят, что не сложилось, это не форс-мажорная ситуация. Когда у вас еженедельные форс-мажоры, это значит, что вы просто не умеете планировать и обещаете невозможное. Тут нужно работать со своим тайм-менеджментом и собственными мыслями. А если вы что-то пообещали, но ошиблись? Это не беда.

Ребенок понимает, что даже боги могут ошибаться. Например: «Знаешь, я думал, что эта штука сюда влезет, и нам удастся все это убрать в эту коробку. Но оно не влезает. Получается, я ошибся, нужно что-то другое придумать». Признание ошибок не разрушает ваш авторитет, и форс-мажоры его не разрушают.

А вот когда вы не держите обещания, меняете планы и мнения просто так, безо всякой причины, ребенок быстро понимает, что ваши слова не имеют никакого веса. И совершенно неважно, оказывается ли ребенок в итоге в выигрыше от вашего непостоянства. Вы говорите: «Я дам тебе сегодня посмотреть мультики», — и не даете. Или, наоборот, грозитесь: «Я не дам тебе сегодня посмотреть мультики», — и даете. В обоих случаях вы роняете свой авторитет. Ребенок видит, что ваши слова расходятся с делом, на них нельзя опираться, им не обязательно верить.

Чтобы сохранить свой авторитет и к пятилетию ребенка, и дальше, вы всегда должны следовать этому правилу ― то, что вы озвучили, обязательно произойдет.

Правильно впускайте новые авторитеты в жизнь ребенка

Допустим, вы все сделали правильно и ребенок прислушивается к вашим словам и верит им. Но ситуация не остается статичной, дети растут и у них появляются другие авторитеты. И вы обнаруживаете, что ребенок уже не воспринимает ваше мнение безоговорочно. Вы помогаете ребенку с домашкой и вдруг слышите: «А вот Мария Петровна сказала, что эту задачу надо решать не так». И оказывается, что вы учили его приседать неправильно, а тренер на кунг-фу говорит, что надо делать это как-то иначе. И здесь тоже родители могут повести себя правильно и укрепить свой авторитет. Или все испортить.

Правильным будет впустить новые авторитеты в жизнь ребенка и не пытаться преуменьшить их значение.

То есть вы можете сказать: «Знаешь, мне кажется, что приседать можно как угодно. Но если Иван Петрович говорит, что нужно приседать ровно так — хорошо. Приседай, как говорит Иван Петрович».

А как все испортить и уронить свой авторитет? Проще простого: ругайте новых авторитетных людей, которые появились в жизни ребенка. «Этот Иван Петрович заставляет наших детей отжиматься, как солдафон! Он совсем дурак, что ли?».

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Как ребенок реагирует на то, что вы не принимаете новых значимых людей в его окружении? Есть два варианта, которые зависят от силы его нервной системы. Но в любом случае все закончится плохо. Если ребенок агрессивный, протестный, с рождения сильная личность, он уже на этом этапе может подумать: «Мои родители ничего не понимают в кунг-фу, но лезут объяснять мне и Ивану Петровичу, как надо приседать. Они несут чушь. Может быть, и в остальных случаях то, что они говорят, не обязательно к исполнению?».

И это не самый худший вариант. Родитель может, услышав это все, откорректировать свое поведение, пока поезд не ушел и ребенок еще прислушивается к словам мамы и папы. Родитель может сказать: «Слушай, я действительно погорячился. В кунг-фу Иван Петрович точно разбирается лучше меня, потому что я лично занимался самбо, там все иначе. Если он говорит, что надо так, давай так и делать». То есть родитель может и в этой ситуации сохранить свой авторитет, ведь мы помним, что признание ошибок его не роняет.

Так что если ребенок дерзит, сопротивляется и борется ― это хорошо. Самый плохой вариант ― если вы критикуете авторитеты, а ребенок вам верит. Училка учит неправильно, Иван Петрович мучает на тренировках, в музыкалке не понимают тонкой душевной организации. И вот родитель всех ругает и вслух заявляет, что только он понимает ребенка, только он может найти к нему подход.

Если ребенок тихий, робкий, совсем не бунтарь по натуре ― он поверит тому, что все плохие. И только мама или папа хорошие и желают ему добра. Значит, надо держаться поближе к родителям. Лишь они знают, как тонко и сложно он устроен. Но как это сделать, если ребенок уже не младенец, если ему уже лет 10-11?

Единственный вариант, который у него есть ― это не взрослеть. Оставаться несамостоятельным, не иметь своего мнения, ничего не делать ― пусть родители все делают за него. Именно так взрослые с самого начала глушат естественное развитие ребенка, ведь расширение спектра авторитетов ― один из главных этапов роста и взросления.

Но что делать, если эти авторитеты вам действительно не нравятся? Если тренер Иван Петрович на самом деле грубый и мучает деточек отжиманиями? Тут полезно вспомнить, кто принимал решение отдать ребенка на кунг-фу. Вы сами решили, что эта хорошая идея, прошерстили интернет, нашли этого тренера ― он берет недорого и у него ребята быстренько получают пояса, участвуют в соревнованиях, дисциплина на уровне. А теперь вам категорически не нравится то, что там происходит. Но рычаги влияния все равно у вас ― вы можете забрать ребенка из этой секции и найти другую, где тренер не грубиян.

Или вы можете поговорить с ребенком и спросить его мнения. Вполне вероятно, что ему учеба у тренера-зверя вовсе не кажется такой трагедией, как вам. Он может сказать: «Не надо меня оттуда забирать, мне там нравится, там хорошие ребята. А то, что Иван Петрович ругается и орет, так он же по делу орет».

Как бы то ни было, вы решаете, услышать ребенка или нет, продолжать занятия кунг-фу или лучше переключиться на макраме. Но критиковать авторитеты нельзя. Не пеняйте на свою жизнь и не говорите, как она вас обидела

Допустим, вы с честью вышли из этого испытания и признали авторитет учителей, тренеров и других важных людей из окружения вашего ребенка. Но к этому моменту ребенок уже готов превратиться в подростка. И его следующая задача ― осознать, что все вырастают. И всем надо в этом мире занять какое-нибудь место.

Он начинает оглядываться на мир. А как вообще люди становятся кем-то? Ну как происходит этот процесс? И в первую очередь он смотрит на родителей. Мама, папа, а вы в жизни кто? Он мог знать раньше, что мама у него ― медсестра, а папа ― какой-то начальник или художник. Но теперь это совершенно другой интерес. Какое место в этом огромном мире занимают мои родители? Как они там оказались? Нравится ли оно им? Он начинает задавать вопросы и прикидывать жизнь родителей на себя.

И тут снова родители могут подвергнуть риску свой авторитет. Для этого достаточно совершить одну очень распространенную ошибку ― сказать «Мы бы не хотели тебе тебе такой судьбы, мы не хотим, чтобы ты жил, как мы».

При этом сами родители могут иметь в виду какую-то мелочь. Например, что работа медсестры тяжела и эмоционально затратна. Или что у начальника большая ответственность. Или что свободным художникам мало платят. Но дети считывают это иначе ― более драматически. Он видит, что эти авторитетные люди, его родители, не любят свое дело и свое место, они хотели чего-то получше, но не смогли этого добиться. Раз даже им это не под силу, я и пытаться не буду.

Родителям нужно к моменту 10-11-летия ребенка знать ответ на вопрос, кто они и почему они занимают именно это место.

Например, «Я ― художник. Денег мало, но зато вокруг меня такие замечательные люди, и я люблю свое дело и вот чего в нем добился. Я такую жизнь выбрал сам и она мне нравится».

Услышав такой ответ, ребенок понимает, что люди, на которых он так похож, занимают в мире вполне классное место. Значит, и он сможет занять такое же. Он еще не решил, кем хочет стать ― кондитером, юристом или тиктокером. Но он уже уверен, что у него все получится. Ребенок обретает уверенность в себе, а ваш авторитет остается там, где ему и положено.

Сохраняйте диалог и слушайте подростка внимательно

Последнее испытание прочности вашего авторитета ― это подростковый возраст, 14-16 лет. Это время, когда меняется все, в том числе и система авторитетов. У ребенка внезапно появляются какие-то странные примеры для подражания ― певцы, блогеры, популярные одноклассники.

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Если родитель до сих пор делал все правильно, у него будет возможность обсуждать с подростком эти авторитеты, задавать вопросы и получать внятные ответы. Подросток верит, что родителям действительно интересно, почему Вася ― самый крутой в школе, он знает из всего своего предыдущего опыта, что родители не станут ставить под вопрос васин авторитет. А родитель сохраняет возможность высказать свое мнение и знать, что подросток его выслушает. Он может с ним не согласиться, но не убежит в свою комнату, хлопнув дверью. Несогласие ― это нормально, это диалог.

Но что делать, если вы где-то уже ошиблись и подросток вас ни во что не ставит? Стучать кулаком по столу и кричать, мол, я твой родитель, поэтому я должен быть для тебя авторитетом ― это абсолютно бессмысленно. Ребенок уже выбрал себе ориентиры, и вы в их число не входите, а насильно добиться доверия и уважения нельзя.

Вам придется вернуться к самому началу ― к той стадии, когда вы давали ребенку понять, что ваши слова важны и им можно верить. Сообщайте, что вы будете делать ― и делайте это. Расскажите ребенку, как вы готовы его поддержать и на каких условиях, что вы можете для него сделать, чего делать не будете. И не отступайте от своего слова. Авторитет этим вы сразу не вернете, но понятность отношений будет восстановлена.

И после этого вы уже можете попробовать стать этой самой значимой фигурой, к чьим словам прислушиваются. Как ни парадоксально, для этого лучше замолчать.

Через некоторое время ваш ребенок обнаружит, что вы не трындите. Он привык к вашему трындежу как к фону. Если вы замолчите, через некоторое время ребенок обнаружит, что вы подозрительно молчаливы и наконец сам посмотрит на вас. Возможно, даже задаст вопрос, почему это вы перестали его пилить. И вот тут следует максимально честно рассказать ребенку о ваших мыслях и планах по поводу конфликтной ситуации.