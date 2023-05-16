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Диспансеризацию детей могут вернуть в школы

В рамках федерального проекта идет работа над вопросом возвращения школьной медицины, а также оснащения и переоснащения медицинских кабинетов в стенах учебных заведений. Об этом 16 мая сообщила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова на круглом столе, посвященном развитию здравоохранения на сельских территориях.

Диспансеризацию детей могут вернуть в школы
© Парламентская газета

По словам сенатора, сейчас идет работа над программой совместно с Минпросвещения.

«По данным ВЦИОМ, 89 процентов опрошенных высказались за то, чтобы озадачиться вопросом возвращения школьной медицины», — отметила сенатор.

Базой для реализации проекта могут стать как медицинские кабинеты в школах, так и фельдшерско-акушерские пункты, если речь идет о селе, сказала сенатор. В них дети смогут проходить диспансеризацию или получать необходимые справки. Сенатор отметила, что программа будет удобна в первую очередь для родителей, которым не нужно будет посещать с детьми поликлинику. Также возвращение медицины в школы поспособствует разгрузке первичного звена врачей.

Забралова уточнила, что точные сроки программы пока не определены, но ориентировочно работа над ней будет идти до конца года. В частности, необходимо собрать данные с регионов о том, какое количество медицинских кабинетов нужно переоснастить, рассмотреть вопросы финансирования, а также уточнить, какое количество медицинских работников необходимо для реализации проекта.

Сейчас российские школьники каждый год проходят профилактический осмотр, а диспансеризацию — в 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет. Для этого нужно посетить поликлинику.

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