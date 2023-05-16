Диспансеризацию детей могут вернуть в школы

В рамках федерального проекта идет работа над вопросом возвращения школьной медицины, а также оснащения и переоснащения медицинских кабинетов в стенах учебных заведений. Об этом 16 мая сообщила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова на круглом столе, посвященном развитию здравоохранения на сельских территориях.

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По словам сенатора, сейчас идет работа над программой совместно с Минпросвещения.

«По данным ВЦИОМ, 89 процентов опрошенных высказались за то, чтобы озадачиться вопросом возвращения школьной медицины», — отметила сенатор.

Базой для реализации проекта могут стать как медицинские кабинеты в школах, так и фельдшерско-акушерские пункты, если речь идет о селе, сказала сенатор. В них дети смогут проходить диспансеризацию или получать необходимые справки. Сенатор отметила, что программа будет удобна в первую очередь для родителей, которым не нужно будет посещать с детьми поликлинику. Также возвращение медицины в школы поспособствует разгрузке первичного звена врачей.

Забралова уточнила, что точные сроки программы пока не определены, но ориентировочно работа над ней будет идти до конца года. В частности, необходимо собрать данные с регионов о том, какое количество медицинских кабинетов нужно переоснастить, рассмотреть вопросы финансирования, а также уточнить, какое количество медицинских работников необходимо для реализации проекта.