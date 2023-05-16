Школьники все чаще атакуют учителей сочинениями от нейросети

Российские учителя бьют тревогу из-за повального использования школьниками нейросетей. Теперь проверяя домашнее задание, нужно определить сам ли ученик его сделал или привлек к этому ИИ. О том, с какими проблемами столкнулись педагоги пишет «Комсомольская правда».

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Часты ляпы происходят из-за синонимов, которые подбирает ИИ, однако при прочтении становится понятно, что они не подходят по смыслу. В результате получается бессмыслица, на которую из-за незнания предмета ученик даже не обращает внимание. Например, фразу: «Отец всю душу в детей вложил» нейросеть переписала, как: «Папа целую душу в детей инвестировал».

«Автомат направился в сражение вместе с опричником согласно абсолютно справедливым обстоятельствам», - такое сочинение написала нейросеть по поэме Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Один из учителей русского языка и литературы из Новосибирска признался, что двое его 13-летних школьников используют ИИ на постоянной основе.

«За откровенную бессмыслицу ставлю двойку и отправляю работы родителям. Но спустя время в этих работах стало меньше бессмыслицы. К сожалению, уже сложно доказать, что ребенок написал сочинение не самостоятельно», - рассказал педагог.

Сейчас учителя обеспокоены тем, что скоро распознать написал ли текст ИИ станет все сложнее, ведь нейросети умнеют. В настоящее время в России и за рубежом разрабатываются программы, способные отличать «почерк ИИ» и распознавать подделки.

Однако другие преподаватели не видят особой проблемы в нейросетях, ведь хороший педагог и так знает, на что способен каждый ученик и может быстро определить, сам ли он делал задание.